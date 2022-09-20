Курганец дошел до Верховного суда РФ, чтобы не платить штраф 2 500 рублей

Верховный суд РФ отменил постановление о штрафе для жителя Курганской области

Верховный суд РФ отменил решение об административном штрафе курганцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области опротестовал в высшей судебной инстанции России решение об административном штрафе за неправильное ношение маски в общественном месте. Информация появилась на сайте судебных актов.

«Судья Верховного Суда РФ постановил: постановление судьи Петуховского районного суда Курганской области, вынесенные в отношении гражданина по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, отменить», — говорится в решении суда. Постановление было вынесено 1 августа.

На жителя города Петухово был составлен административный акт о нарушении масочного режима. В ноябре 2021 года он находился в продуктовом магазине с неправильно надетой маской. Дело поступило в суд, который признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в 2500 рублей. Осужденный с приговором согласен не был и подавал апелляцию — сначала в областной, а затем в Седьмой кассационный суд. Обе инстанции подтверждали правоту своих коллег, тогда курганец обратился в Верховный суд.

Судья Сергей Никифоров отметил, что при признании курганца виновным суды ссылались на постановление губернатора Шумкова от 16 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности. Однако, пока дело дошло до Верховного суда, в марте 2022 года появилось постановление, отменяющее действие первого.

«Отмена нормативного правового акта [о] введении режима повышенной готовности, <…> являются основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей частью статьи 20.6.1», — говорится в постановлении суда. Это действительно и в отношении граждан, которые еще не понесли наказание. В связи с этим постановление в отношении курганца отменили.

Ранее Верховный суд отказал в апелляции курганскому предпринимателю. По решению суда бизнесмен должен был выплатить командиру батальона ДПС моральную компенсацию.