Над Россией отразили атаку десятков беспилотников

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в различных регионах страны за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Большую часть вражеских дронов отразили в Курской области.
«В течение прошедшей ночи уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотников», — отметили в военном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале министерства. Из них 14 беспилотников сбили над территорией Курской области. Еще два дрона сбиты в воздушном пространстве Московского региона, по одному — в Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областях.
Киев периодически атакует российские регионы, запуская десятки дронов по стране. Причем в МИД РФ на днях уточнили, что иногда беспилотники запускают со стороны Казахстана. Этой ночью глава Москвы Сергей Собянин также сообщал о попытке Киева атаковать Москву при помощи БПЛА.
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