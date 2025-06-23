В администрации Шадринска (Курганская область) произошли кадровые перестановки. Новым заместителем главы города и руководителем комитета по строительству и архитектуре назначен Андрей Волгарев. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Шадринска.
«В администрации города Шадринска кадровые изменения. На должность заместителя главы города, руководителя комитета по строительству и архитектуре администрации города назначен Волгарев Андрей Александрович», — указано в посте.
Волгарев занял пост, который ранее занимала Елена Мезенцева. Она покинула администрацию по собственному желанию. По данным источников, на ее решение могло повлиять расследование уголовного дела, однако подробности не разглашаются.
В посте администрации также указано, что Андрей Волгарев является инженером по образованию, выпускником Омского государственного технического университета. Большую часть своей профессиональной деятельности он провел в Ханты-Мансийском автономном округе, где работал в строительстве и энергетике. В последние годы занимал должность начальника участка энерготепловодоснабжения Витимского ДРСУ ПАО «Сургутнефтегаз».
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