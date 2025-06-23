В Шадринске назначили нового замглавы, работавшего в «Сургутнефтегаз». Фото

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В Шадринске назначили нового заместителя главы
В Шадринске назначили нового заместителя главы Фото:

В администрации Шадринска (Курганская область) произошли кадровые перестановки. Новым заместителем главы города и руководителем комитета по строительству и архитектуре назначен Андрей Волгарев. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Шадринска. 

Андрей Волгарев назначен заместителем главы Шадринска
Андрей Волгарев назначен заместителем главы Шадринска
Фото:

«В администрации города Шадринска кадровые изменения. На должность заместителя главы города, руководителя комитета по строительству и архитектуре администрации города назначен Волгарев Андрей Александрович», — указано в посте.

Волгарев занял пост, который ранее занимала Елена Мезенцева. Она покинула администрацию по собственному желанию. По данным источников, на ее решение могло повлиять расследование уголовного дела, однако подробности не разглашаются.

В посте администрации также указано, что Андрей Волгарев является инженером по образованию, выпускником Омского государственного технического университета. Большую часть своей профессиональной деятельности он провел в Ханты-Мансийском автономном округе, где работал в строительстве и энергетике. В последние годы занимал должность начальника участка энерготепловодоснабжения Витимского ДРСУ ПАО «Сургутнефтегаз».

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В администрации Шадринска (Курганская область) произошли кадровые перестановки. Новым заместителем главы города и руководителем комитета по строительству и архитектуре назначен Андрей Волгарев. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Шадринска.  «В администрации города Шадринска кадровые изменения. На должность заместителя главы города, руководителя комитета по строительству и архитектуре администрации города назначен Волгарев Андрей Александрович», — указано в посте. Волгарев занял пост, который ранее занимала Елена Мезенцева. Она покинула администрацию по собственному желанию. По данным источников, на ее решение могло повлиять расследование уголовного дела, однако подробности не разглашаются. В посте администрации также указано, что Андрей Волгарев является инженером по образованию, выпускником Омского государственного технического университета. Большую часть своей профессиональной деятельности он провел в Ханты-Мансийском автономном округе, где работал в строительстве и энергетике. В последние годы занимал должность начальника участка энерготепловодоснабжения Витимского ДРСУ ПАО «Сургутнефтегаз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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