Сотрудники уголовного розыска Курганской области задержали 34-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в мошенничестве с использованием интернет-ресурсов. Мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений фиктивную информацию о продаже автозапчастей. Он специально приобрел SIM-карту, зарегистрированную на Курганскую область, чтобы создать видимость местного продавца. Об этом сообщает УМВД по Курганской области в своем tg-канале.
«Для связи подозреваемый указал номер телефона номерной емкости Курганской области, приобретенный им в целях конспирации. Злоумышленник договорился с покупателем о доставке товара, введя его в заблуждение, что отправлять заказ будет из Кургана. Аферист получил от потерпевшего 12 тысяч рублей в качестве оплаты и прекратил переписку, заблокировав номер», — пишет ведомство.
Потерпевший сообщил о происшествии в полицию Курганской области, полагая, что продавец находится в регионе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что аферист проживает в Пермском крае и уже находится в розыске за аналогичные преступления. Сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку и задержали подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ (мошенничество). Мужчину заключили под стражу, также проверяется его причастность к другим эпизодам мошенничества. По информации УМВД, за минувшую неделю в Курганской области зарегистрировано 28 уголовных дел по фактам IT-хищений денежных средств. Общий ущерб оценивается в значительную сумму.
В Курганской области за последние месяцы отмечается рост числа интернет-мошенничеств, связанных с продажей автозапчастей и других товаров через онлайн-площадки. Ранее жертвами подобных схем становились местные жители разного возраста, а полиция регулярно возбуждает уголовные дела по фактам IT-хищений и призывает граждан проявлять осторожность при совершении покупок в интернете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.