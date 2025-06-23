Пермский мошенник купил SIM-карту в Курганской области и обманывал людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермского мошенника задержали курганские сотрудники полиции
Пермского мошенника задержали курганские сотрудники полиции Фото:

Сотрудники уголовного розыска Курганской области задержали 34-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в мошенничестве с использованием интернет-ресурсов. Мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений фиктивную информацию о продаже автозапчастей. Он специально приобрел SIM-карту, зарегистрированную на Курганскую область, чтобы создать видимость местного продавца. Об этом сообщает УМВД по Курганской области в своем tg-канале.

Мошенник обманывал людей через объявления в интернете
Мошенник обманывал людей через объявления в интернете
Фото:

«Для связи подозреваемый указал номер телефона номерной емкости Курганской области, приобретенный им в целях конспирации. Злоумышленник договорился с покупателем о доставке товара, введя его в заблуждение, что отправлять заказ будет из Кургана. Аферист получил от потерпевшего 12 тысяч рублей в качестве оплаты и прекратил переписку, заблокировав номер», — пишет ведомство.

Потерпевший сообщил о происшествии в полицию Курганской области, полагая, что продавец находится в регионе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что аферист проживает в Пермском крае и уже находится в розыске за аналогичные преступления. Сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку и задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ (мошенничество). Мужчину заключили под стражу, также проверяется его причастность к другим эпизодам мошенничества. По информации УМВД, за минувшую неделю в Курганской области зарегистрировано 28 уголовных дел по фактам IT-хищений денежных средств. Общий ущерб оценивается в значительную сумму.

В Курганской области за последние месяцы отмечается рост числа интернет-мошенничеств, связанных с продажей автозапчастей и других товаров через онлайн-площадки. Ранее жертвами подобных схем становились местные жители разного возраста, а полиция регулярно возбуждает уголовные дела по фактам IT-хищений и призывает граждан проявлять осторожность при совершении покупок в интернете.

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Сотрудники уголовного розыска Курганской области задержали 34-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в мошенничестве с использованием интернет-ресурсов. Мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений фиктивную информацию о продаже автозапчастей. Он специально приобрел SIM-карту, зарегистрированную на Курганскую область, чтобы создать видимость местного продавца. Об этом сообщает УМВД по Курганской области в своем tg-канале. «Для связи подозреваемый указал номер телефона номерной емкости Курганской области, приобретенный им в целях конспирации. Злоумышленник договорился с покупателем о доставке товара, введя его в заблуждение, что отправлять заказ будет из Кургана. Аферист получил от потерпевшего 12 тысяч рублей в качестве оплаты и прекратил переписку, заблокировав номер», — пишет ведомство. Потерпевший сообщил о происшествии в полицию Курганской области, полагая, что продавец находится в регионе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что аферист проживает в Пермском крае и уже находится в розыске за аналогичные преступления. Сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку и задержали подозреваемого. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ (мошенничество). Мужчину заключили под стражу, также проверяется его причастность к другим эпизодам мошенничества. По информации УМВД, за минувшую неделю в Курганской области зарегистрировано 28 уголовных дел по фактам IT-хищений денежных средств. Общий ущерб оценивается в значительную сумму. В Курганской области за последние месяцы отмечается рост числа интернет-мошенничеств, связанных с продажей автозапчастей и других товаров через онлайн-площадки. Ранее жертвами подобных схем становились местные жители разного возраста, а полиция регулярно возбуждает уголовные дела по фактам IT-хищений и призывает граждан проявлять осторожность при совершении покупок в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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