Mako: трое израильтян погибли в результате мощнейшего удара Ирана по жилому дому

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В результате ракетного удара Ирана по жилому дому в Израиле погибли трое человек
В результате ракетного удара Ирана по жилому дому в Израиле погибли трое человек Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Три человека погибли и еще шестеро пострадали в результате ракетного удара Ирана по семиэтажному жилому дому в городе Беэр-Шева на юге Израиля утром 24 июня. Об этом сообщает израильское издание Mako.

«Разрушено семиэтажное здание в Беэр-Шеве. Семь человек получили ранения средней или легкой степени тяжести. <...> Три израильтянина погибли За последний час по всей стране были зафиксированы отдельные пуски, и во многих общинах сработала сигнализация», — передают журналисты. Уточняется, что среди пострадавших один человек получил критические ранения, еще пятеро получили легкие травмы.

В Армии обороны Израиля сообщали, что Иран запустил ракеты по Израилю. Причем это произошло уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о мире. Очевидцы фиксировали последствия от удара по Беэр-Шеву на соответствующих кадрах.

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Три человека погибли и еще шестеро пострадали в результате ракетного удара Ирана по семиэтажному жилому дому в городе Беэр-Шева на юге Израиля утром 24 июня. Об этом сообщает израильское издание Mako. «Разрушено семиэтажное здание в Беэр-Шеве. Семь человек получили ранения средней или легкой степени тяжести. <...> Три израильтянина погибли За последний час по всей стране были зафиксированы отдельные пуски, и во многих общинах сработала сигнализация», — передают журналисты. Уточняется, что среди пострадавших один человек получил критические ранения, еще пятеро получили легкие травмы. В Армии обороны Израиля сообщали, что Иран запустил ракеты по Израилю. Причем это произошло уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о мире. Очевидцы фиксировали последствия от удара по Беэр-Шеву на соответствующих кадрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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