Пермский экс-депутат в третий раз едет на Украину из-за мобилизации

Пермский экс-депутат в третий раз поедет воевать на Украину

21 сентября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Григоренко готов вновь отправиться на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вновь готовится участвовать в специальной военной операции. В беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что все вопросы о его участии в СВО сняло введение в России частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил президент Владимир Путин. «На самом деле, я скорее всего, поехал бы [на спецоперацию] в конце октября. Мы с друзьями заранее обо всем договорились, что едем. А сейчас я точно подпадаю под мобилизацию, поскольку являюсь участником боевых действий. Думаю, в течение двух недель мне придет повестка», — сказал Григоренко. Он также выразил надежду, что будет распределен в тот же полк, где проходил контрактную службу в течение этого года. Григоренко принимал участие в СВО с апреля по август, подписав краткосрочный контракт. О службе он подробно рассказывал в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“». В 2014—2015 годах бывший пермский депутат принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики, где был ранен. О проведении специальной военной операции на территории Украины 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что она направлена на защиту мирных жителей ЛНР и ДНР.

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вновь готовится участвовать в специальной военной операции. В беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что все вопросы о его участии в СВО сняло введение в России частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил президент Владимир Путин. «На самом деле, я скорее всего, поехал бы [на спецоперацию] в конце октября. Мы с друзьями заранее обо всем договорились, что едем. А сейчас я точно подпадаю под мобилизацию, поскольку являюсь участником боевых действий. Думаю, в течение двух недель мне придет повестка», — сказал Григоренко. Он также выразил надежду, что будет распределен в тот же полк, где проходил контрактную службу в течение этого года. Григоренко принимал участие в СВО с апреля по август, подписав краткосрочный контракт. О службе он подробно рассказывал в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“». В 2014—2015 годах бывший пермский депутат принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики, где был ранен. О проведении специальной военной операции на территории Украины 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что она направлена на защиту мирных жителей ЛНР и ДНР.