Пермский экс-депутат рассказал, как участвовал в СВО с земляками

01 сентября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко посетовал, что вернулся из ДНР без медалей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат пермского краевого парламента Александр Григоренко, вернувшийся на днях из ДНР, рассказал о земляках, с которыми принимал участие в спецоперации. В беседе с URA.RU Григоренко отметил, что жители Пермского края хорошо себя зарекомендовали на передовой. «Пермяков [в нашей роте] было около трети. Вот, еще один на днях должен оттуда вернуться — оформляет сейчас документы на увольнение. Скажу так: пермяки там [на Украине] себя очень неплохо зарекомендовали на спецоперации. К сожалению, были погибшие — из Гайн погиб товарищ, у него осталась жена. Вот, пацаны приедут из Екатеринбурга, и мы все вместе сходим к нему на могилу», — сказал Григоренко. Бывший депутат добавил, что пока не решил, будет ли снова участвовать в спецоперации. Он заявил, что взял месяц, чтобы отдохнуть, поскольку «накопилась моральная усталость». Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля, подписал краткосрочный контракт с Минобороны РФ. Он проходил службу в должности рядового в одном из мотострелковых полков. Ранее экс-депутат посетовал на то, что так и не получил ни одной награды за участие в СВО. Российские войска проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны украинских властей. Безусловным приоритетом российских военнослужащих является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат пермского краевого парламента Александр Григоренко, вернувшийся на днях из ДНР, рассказал о земляках, с которыми принимал участие в спецоперации. В беседе с URA.RU Григоренко отметил, что жители Пермского края хорошо себя зарекомендовали на передовой. «Пермяков [в нашей роте] было около трети. Вот, еще один на днях должен оттуда вернуться — оформляет сейчас документы на увольнение. Скажу так: пермяки там [на Украине] себя очень неплохо зарекомендовали на спецоперации. К сожалению, были погибшие — из Гайн погиб товарищ, у него осталась жена. Вот, пацаны приедут из Екатеринбурга, и мы все вместе сходим к нему на могилу», — сказал Григоренко. Бывший депутат добавил, что пока не решил, будет ли снова участвовать в спецоперации. Он заявил, что взял месяц, чтобы отдохнуть, поскольку «накопилась моральная усталость». Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля, подписал краткосрочный контракт с Минобороны РФ. Он проходил службу в должности рядового в одном из мотострелковых полков. Ранее экс-депутат посетовал на то, что так и не получил ни одной награды за участие в СВО. Российские войска проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны украинских властей. Безусловным приоритетом российских военнослужащих является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.