21 сентября 2022

Депутат предложил Госдуме взять на себя платежи по ипотеке за мобилизованных граждан

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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
В Госдуму внесут проект об оплате ипотеки мобилизованных граждан Фото:
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Мобилизация в России

До конца недели в Думу РФ внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сообщил Кошелев, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку «уже с новой получки». Он заверил, что она будет «очень высокой».

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До конца недели в Думу РФ внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сообщил Кошелев, передает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку «уже с новой получки». Он заверил, что она будет «очень высокой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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