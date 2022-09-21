Депутат предложил Госдуме взять на себя платежи по ипотеке за мобилизованных граждан

22 сентября 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесут проект об оплате ипотеки мобилизованных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России До конца недели в Думу РФ внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сообщил Кошелев, передает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку «уже с новой получки». Он заверил, что она будет «очень высокой».

До конца недели в Думу РФ внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов… Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сообщил Кошелев, передает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку «уже с новой получки». Он заверил, что она будет «очень высокой».