«Коммерсант»: цены на авиабилеты выросли в 15 раз после объявления о мобилизации

22 сентября 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Цены на рейсы в Ереван достигают 154 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В течение суток с момента объявления в России частичной мобилизации граждане скупили все авиабилеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул на ближайшие дни. Ажиотажный спрос вызвал рост цен в 10—15 раз на перелеты в этих направлениях. «Цены на авиабилеты из России на отдельные востребованные международные направления подскочили за 21 сентября в 10—15 раз на фоне объявления частичной мобилизации», — пишет «Коммерсант» , ссылаясь на собственное исследование. Так, авиакомпания Red Wings в ночь на 21 сентября продавала билеты из Москвы в Ереван от 16 тысяч рублей. К моменту публикации цены начинались от 154,7 тысяч. Рейсы в Стамбул на 22 сентября тоже почти полностью раскуплены. На вечер 21 сентября улететь можно было чартерным прямым рейсом «Ямала» за 329 тысяч рублей (ранее цена составляла 26 тысяч). Похожая картина наблюдается и на других популярных направлениях. В частности, прямые рейсы «Аэрофлота» в Астану ночью на 21 сентября стоили от 25 тысяч, сейчас ближайший доступный вылет — 27 сентября, от 165 тысяч в бизнес-классе «России». В Дубай оставшиеся рейсы доступны за 170—300 тысяч рублей, сообщают авторы статьи. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, призыв коснется примерно 300 тысяч резервистов. Россияне, на которых распространяется частичная мобилизация, согласно закону, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. При этом в Госдуме заверили, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В течение суток с момента объявления в России частичной мобилизации граждане скупили все авиабилеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул на ближайшие дни. Ажиотажный спрос вызвал рост цен в 10—15 раз на перелеты в этих направлениях. «Цены на авиабилеты из России на отдельные востребованные международные направления подскочили за 21 сентября в 10—15 раз на фоне объявления частичной мобилизации», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственное исследование. Так, авиакомпания Red Wings в ночь на 21 сентября продавала билеты из Москвы в Ереван от 16 тысяч рублей. К моменту публикации цены начинались от 154,7 тысяч. Рейсы в Стамбул на 22 сентября тоже почти полностью раскуплены. На вечер 21 сентября улететь можно было чартерным прямым рейсом «Ямала» за 329 тысяч рублей (ранее цена составляла 26 тысяч). Похожая картина наблюдается и на других популярных направлениях. В частности, прямые рейсы «Аэрофлота» в Астану ночью на 21 сентября стоили от 25 тысяч, сейчас ближайший доступный вылет — 27 сентября, от 165 тысяч в бизнес-классе «России». В Дубай оставшиеся рейсы доступны за 170—300 тысяч рублей, сообщают авторы статьи. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, призыв коснется примерно 300 тысяч резервистов. Россияне, на которых распространяется частичная мобилизация, согласно закону, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. При этом в Госдуме заверили, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено.