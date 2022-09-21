В центре Перми магазин сетевого гиганта раздает «просрочку» бесплатно

Магазин «Семья» в центре Перми раздает бесплатно просроченные товары

Торговля просроченным товаром для магазина карается штрафом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из филиалов, расположенный в центре города, пермской продуктовой сети магазинов «Семья», которую ранее выкупил российский ритейлер «Лента», раздает просроченный товар всем желающим. Это сообщение, опубликованное в соцсети, обрадовало пермяков.

«Респект директору магазина! Вот, кто о народе думает», — написал один из пользователей под постом сообщества «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтатке». «В Финляндии магазины за день до просрока вывозят в специальные магазины свои продукты и раздают людям. Выстраиваются очереди приличные, пенсионеры, студенты, да все, кому не лень: кто-то берет для себя, кто-то животным — сварить еду. И все довольны», — поделилась мнением другая подписчица. А кто-то просто шутит: «Понятненько! Успеть бы за балычком и сырокопченой колбаской».

По указанным на сайте магазина телефонам связаться с руководством не удалось. На звонок не ответили. Не получилось у корреспондента URA.RU и оперативно получить комментарий в Роспотребнадзоре региона. В ведомство и магазин были отправлены письменные запросы.

Согласно гл. 1 ст. 5 закона «О защите прав потребителя», магазин не имеет права реализовывать товар по истечении срока годности. «Просрочку» также запрещено выставлять на витрину. За торговлю предусмотрена административная ответственность, потому что просроченные продукты несут угрозу здоровью их употребившим. Продавцы обязаны уничтожать или утилизировать такие товары.

В СМИ ранее появилась информация, о том, что Минпромторг РФ совместно с российскими торговыми сетями прорабатывает законодательное решение для развития в стране программы фудшеринга — т. е. безвозмездной передачи продуктов с истекающим сроком годности. В министерстве отмечают, что это поможет решить сразу несколько задач — от гуманитарных до экологических. В конце июля руководство X5 Group и «Магнит» заявили о запуске проекта фудшеринга в своих магазинах. В сети «ВкусВилл» такая практика действует с конца прошлого года, передает РИА «Новости».

URA.RU писало ранее, что компания «Фуд Сервис» из Красноярска поставила в Пермский институт Росгвардии несколько тонн тушенки, которая оказалась просроченной. Заказчик заметил это сразу и потребовал заменить товар.