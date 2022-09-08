Инсайд: из свердловского главка полиции массово увольняются руководители

Инсайд: из ГУ МВД по Свердловской области за полгода уволились десятки ключевых сотрудников

09 сентября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

По версии источников, в ближайшее время из свердловского главка уйдут еще несколько руководителей Фото: Илья Московец © URA.RU Из ГУ МВД по Свердловской области с января ушли в отставку от 10 до 20 ключевых сотрудников, многие из которых занимали руководящую должность, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По его мнению, в ведомстве ожидается новая волна увольнений. Новость по теме Из свердловского ГУМВД ушел куратор ключевой проблемы главка «За последние полгода уволились не меньше 10 начальников, заместителей и других ключевых сотрудников. Велико число и тех, кого по той или иной причине понизили или перевели на менее значимое место», — сказал собеседник агентства. По версии другого инсайдера, число уволившихся за полгода руководителей достигает 20. Часть из них ушли на пенсию, а часть решили покинуть ведомство ради более прибыльной или более спокойной работы, добавил источник. По его словам, ситуация с кадрами усугубляется тем, что некоторые высокопоставленные силовики уже ищут себе новую работу. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало об увольнении из главка сразу нескольких силовиков, занимающих ключевые должности в подразделениях. В конце марта уволился начальник свердловского бюро Интерпола Андрей Черников, а претендовавший на его место сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности были понижен в должности. Его коллега — уволен. После них задумался об уходе их начальник — глава ОРЧ СБ Валентин Зенков. также в ГУ МВД официально подтвердили уход на пенсию главного кадровика ведомства — главы управления по работе с личным составом Владимира Тиряева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из ГУ МВД по Свердловской области с января ушли в отставку от 10 до 20 ключевых сотрудников, многие из которых занимали руководящую должность, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По его мнению, в ведомстве ожидается новая волна увольнений. «За последние полгода уволились не меньше 10 начальников, заместителей и других ключевых сотрудников. Велико число и тех, кого по той или иной причине понизили или перевели на менее значимое место», — сказал собеседник агентства. По версии другого инсайдера, число уволившихся за полгода руководителей достигает 20. Часть из них ушли на пенсию, а часть решили покинуть ведомство ради более прибыльной или более спокойной работы, добавил источник. По его словам, ситуация с кадрами усугубляется тем, что некоторые высокопоставленные силовики уже ищут себе новую работу. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало об увольнении из главка сразу нескольких силовиков, занимающих ключевые должности в подразделениях. В конце марта уволился начальник свердловского бюро Интерпола Андрей Черников, а претендовавший на его место сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности были понижен в должности. Его коллега — уволен. После них задумался об уходе их начальник — глава ОРЧ СБ Валентин Зенков. также в ГУ МВД официально подтвердили уход на пенсию главного кадровика ведомства — главы управления по работе с личным составом Владимира Тиряева.