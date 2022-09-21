Силовики РФ в Херсоне предотвратили готовящиеся к референдуму теракты

22 сентября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Силовики в Херсоне предотвратили серию терактов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники российских силовых структур предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума. Об этом сообщил один из силовиков. «В Херсонской области 21 сентября задержан Панчук Валерий Анатольевич, он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины по имени Виталий планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым», — рассказал силовик в беседе с РИА «Новости». По его словам, второй диверсант был задержан нейтрализован при оказании вооруженного сопротивления в городе Берислав. На месте российские спецслужбы изъяли 10 килограммов тротила, а также карты, где отмечены объекты гражданской инфраструктуры. «В отношение <…> [них] указанное лицо планировало совершить теракты, в том числе в период проведения референдума», — пояснил источник. Референдум о вхождении в состав России пройдет в Херсонской области 23—27 сентября, об этом ранее просили жители региона. За время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские силовики неоднократно предотвращали теракты в Херсоне. В частности, в сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Также теракты планировались в отношении членов военно-гражданской администрации региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники российских силовых структур предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума. Об этом сообщил один из силовиков. «В Херсонской области 21 сентября задержан Панчук Валерий Анатольевич, он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины по имени Виталий планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым», — рассказал силовик в беседе с РИА «Новости». По его словам, второй диверсант был задержан нейтрализован при оказании вооруженного сопротивления в городе Берислав. На месте российские спецслужбы изъяли 10 килограммов тротила, а также карты, где отмечены объекты гражданской инфраструктуры. «В отношение <…> [них] указанное лицо планировало совершить теракты, в том числе в период проведения референдума», — пояснил источник. Референдум о вхождении в состав России пройдет в Херсонской области 23—27 сентября, об этом ранее просили жители региона. За время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские силовики неоднократно предотвращали теракты в Херсоне. В частности, в сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Также теракты планировались в отношении членов военно-гражданской администрации региона.