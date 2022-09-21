Газораспределительные предприятия в ЯНАО не будут платить налог

Депутаты освободили предприятия в ЯНАО, проводящие социальную газификацию, от налога на имущество

22 сентября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Такое решение приняли депутаты 22 сентября на заседании заксобрания ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семи компаниями на Ямале, которые задействованы в социальной догазификации, разрешат не платить налог на имущество. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона на заседании, сообщается на сайте регпарламента ЯНАО. «На Ямале газораспределительные организации освободят от налога на имущество. Изменения в региональное законодательство депутаты внесли на пленарном заседании сегодня, 22 сентября. <…>Льгота по уплате налога будет предоставлена семи газораспределительным организациям, которые реализуют проекты социальной догазификации», — говорится в сообщении пресс-службы. Ожидается, что благодаря этой мере сэкономленные средства будут задействованы для увеличения скорости догазификации в округе. Президент РФ Владимир Путин дал поручение газифицировать дома до 2023 года. Ранее сообщалось, что власти региона уже частично выполнили это поручение. Так в Салехарде газифицировали микрорайоны Солнечный и Юбилейный.

Семи компаниями на Ямале, которые задействованы в социальной догазификации, разрешат не платить налог на имущество. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона на заседании, сообщается на сайте регпарламента ЯНАО. «На Ямале газораспределительные организации освободят от налога на имущество. Изменения в региональное законодательство депутаты внесли на пленарном заседании сегодня, 22 сентября. <…>Льгота по уплате налога будет предоставлена семи газораспределительным организациям, которые реализуют проекты социальной догазификации», — говорится в сообщении пресс-службы. Ожидается, что благодаря этой мере сэкономленные средства будут задействованы для увеличения скорости догазификации в округе. Президент РФ Владимир Путин дал поручение газифицировать дома до 2023 года. Ранее сообщалось, что власти региона уже частично выполнили это поручение. Так в Салехарде газифицировали микрорайоны Солнечный и Юбилейный.