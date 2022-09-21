21 сентября 2022

Пермский край направит сотни миллионов на восстановление городов в ЛНР

Пермское заксобрание поддержало выделение 500 млн рублей на восстановление городов в ЛДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские власти не могли поступить иначе Фото:
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Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении поддержали проект закона о поправках в бюджет, в рамках которых 500 млн рублей из резервного фонда направляется на восстановление городов и сел в ЛДНР. Решение было принято на пленарном заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих. Деньги пойдут на «восстановление мирной жизни».

Проект поправок в бюджет внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что сегодня законопроект будет принят в двух чтениях. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских в Донбассе с 24 февраля. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав России.

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Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении поддержали проект закона о поправках в бюджет, в рамках которых 500 млн рублей из резервного фонда направляется на восстановление городов и сел в ЛДНР. Решение было принято на пленарном заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих. Деньги пойдут на «восстановление мирной жизни». Проект поправок в бюджет внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что сегодня законопроект будет принят в двух чтениях. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских в Донбассе с 24 февраля. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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