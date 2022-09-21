Пермский край направит сотни миллионов на восстановление городов в ЛНР

Пермское заксобрание поддержало выделение 500 млн рублей на восстановление городов в ЛДНР

22 сентября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Пермские власти не могли поступить иначе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении поддержали проект закона о поправках в бюджет, в рамках которых 500 млн рублей из резервного фонда направляется на восстановление городов и сел в ЛДНР. Решение было принято на пленарном заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих. Деньги пойдут на «восстановление мирной жизни». Проект поправок в бюджет внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что сегодня законопроект будет принят в двух чтениях. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских в Донбассе с 24 февраля. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав России.

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении поддержали проект закона о поправках в бюджет, в рамках которых 500 млн рублей из резервного фонда направляется на восстановление городов и сел в ЛДНР. Решение было принято на пленарном заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих. Деньги пойдут на «восстановление мирной жизни». Проект поправок в бюджет внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что сегодня законопроект будет принят в двух чтениях. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских в Донбассе с 24 февраля. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав России.