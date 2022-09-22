Стали известны исполнители теракта в Мелитополе

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Виды Мелитополя
Теракт в Мелитополе совершили украинские спецслужбы. Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Теракт в городе Мелитополе Запорожской области был совершен украинскими спецслужбами и направлен на запугивание жителей региона. Об этом сообщают власти Запорожской области.

«Взрыв в Мелитополе является терактом украинских спецслужб», — цитирует властей региона РИА «Новости». Они добавили, что теракт нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума. В результате теракта пострадало три человека.

Ранее силовики РФ в Херсоне предотвратили готовящиеся к референдуму теракты. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявлял о намерении Запорожья объявить о своей независимости от Украины в административных границах области. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Теракт в городе Мелитополе Запорожской области был совершен украинскими спецслужбами и направлен на запугивание жителей региона. Об этом сообщают власти Запорожской области. «Взрыв в Мелитополе является терактом украинских спецслужб», — цитирует властей региона РИА «Новости». Они добавили, что теракт нацелен на запугивание граждан в преддверии референдума. В результате теракта пострадало три человека. Ранее силовики РФ в Херсоне предотвратили готовящиеся к референдуму теракты. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявлял о намерении Запорожья объявить о своей независимости от Украины в административных границах области. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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