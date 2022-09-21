Пермские депутаты помогли Махонину в трудоустройстве экс-депутата ГД

Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали предложенную губернатором Дмитрием Махониным кандидатуру экс-депутата госдумы Игоря Сапко на пост регионального омбудсмена. Решение единогласно было принято на пленарном заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.
«Законодательное собрание согласовывает кандидатуру на должность регионального уполномоченного по правам человека с уполномоченным по правам человека в РФ», — отметил докладчик по вопросу депутат Сергей Ветошкин. Заксобрание приняло решение наделить председателя парламента Валерия Сухих полномочием направления кандидатуры Сапко омбудсмену в РФ Татьяне Москальковой.
Дмитрий Махонин предложил кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена 21 сентября. Сапко уже сделал первые заявления: он намерен защищать права русских. И поблагодарил губернатора за поддержку. О том, что Сапко является основным претендентом на пост уполномоченного URA.RU сообщало в августе. В 2021 году Игорю Сапко не хватило голосов для переизбрания депутатом госдумы.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали предложенную губернатором Дмитрием Махониным кандидатуру экс-депутата госдумы Игоря Сапко на пост регионального омбудсмена. Решение единогласно было принято на пленарном заседании 22 сентября. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Законодательное собрание согласовывает кандидатуру на должность регионального уполномоченного по правам человека с уполномоченным по правам человека в РФ», — отметил докладчик по вопросу депутат Сергей Ветошкин. Заксобрание приняло решение наделить председателя парламента Валерия Сухих полномочием направления кандидатуры Сапко омбудсмену в РФ Татьяне Москальковой. Дмитрий Махонин предложил кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена 21 сентября. Сапко уже сделал первые заявления: он намерен защищать права русских. И поблагодарил губернатора за поддержку. О том, что Сапко является основным претендентом на пост уполномоченного URA.RU сообщало в августе. В 2021 году Игорю Сапко не хватило голосов для переизбрания депутатом госдумы.