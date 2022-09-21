Экс-депутат ГД на посту пермского омбудсмена намерен защищать русских

Игорь Сапко, бывший депутат Госдумы от Пермского края, которого губернатор Дмитрий Махонин предложил назначить региональным омбудсменом, сделал первое заявление. В своих соцсетях он сделал акцент на «тотальной русофобии» и массовом нарушении «прав русского человека».
«Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — пишет Сапко. Также к приоритетам на новой должности он отнес защиту прав и интересов «тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пожилых, инвалидов, неоправданно преследуемых, наших военнослужащих и их семей, тех, кто добровольно защищает суверенитет нашей страны».
Ранее, как рассказывало URA.RU, губернатор Пермского края Махонин официально предложил кандидатуру Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Документ он направил в заксобрание. О том, что Сапко является основным претендентом на пост омбудсмена, URA.RU сообщало в августе. Ранее он был депутатом пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году избрался в Госдуму по спискам «Единой России». В 2021 году партия показала низкий результат, а Сапко остался без мандата. Предполагалось, что он может возглавить совет глав муниципалитетов Прикамья, однако решение не состоялось.
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Игорь Сапко, бывший депутат Госдумы от Пермского края, которого губернатор Дмитрий Махонин предложил назначить региональным омбудсменом, сделал первое заявление. В своих соцсетях он сделал акцент на «тотальной русофобии» и массовом нарушении «прав русского человека». «Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — пишет Сапко. Также к приоритетам на новой должности он отнес защиту прав и интересов «тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пожилых, инвалидов, неоправданно преследуемых, наших военнослужащих и их семей, тех, кто добровольно защищает суверенитет нашей страны». Ранее, как рассказывало URA.RU, губернатор Пермского края Махонин официально предложил кандидатуру Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Документ он направил в заксобрание. О том, что Сапко является основным претендентом на пост омбудсмена, URA.RU сообщало в августе. Ранее он был депутатом пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году избрался в Госдуму по спискам «Единой России». В 2021 году партия показала низкий результат, а Сапко остался без мандата. Предполагалось, что он может возглавить совет глав муниципалитетов Прикамья, однако решение не состоялось.