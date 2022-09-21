Экс-депутат ГД на посту пермского омбудсмена намерен защищать русских

Игорь Сапко на посту омбудсмена Пермского края намерен защищать права русских, военных и добровольцев

22 сентября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко должность еще не получил, но первое заявление сделал Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Игорь Сапко, бывший депутат Госдумы от Пермского края, которого губернатор Дмитрий Махонин предложил назначить региональным омбудсменом, сделал первое заявление. В своих соцсетях он сделал акцент на «тотальной русофобии» и массовом нарушении «прав русского человека». «Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — пишет Сапко. Также к приоритетам на новой должности он отнес защиту прав и интересов «тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пожилых, инвалидов, неоправданно преследуемых, наших военнослужащих и их семей, тех, кто добровольно защищает суверенитет нашей страны». Ранее, как рассказывало URA.RU, губернатор Пермского края Махонин официально предложил кандидатуру Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Документ он направил в заксобрание. О том, что Сапко является основным претендентом на пост омбудсмена, URA.RU сообщало в августе. Ранее он был депутатом пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году избрался в Госдуму по спискам «Единой России». В 2021 году партия показала низкий результат, а Сапко остался без мандата. Предполагалось, что он может возглавить совет глав муниципалитетов Прикамья, однако решение не состоялось.

Игорь Сапко, бывший депутат Госдумы от Пермского края, которого губернатор Дмитрий Махонин предложил назначить региональным омбудсменом, сделал первое заявление. В своих соцсетях он сделал акцент на «тотальной русофобии» и массовом нарушении «прав русского человека». «Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — пишет Сапко. Также к приоритетам на новой должности он отнес защиту прав и интересов «тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пожилых, инвалидов, неоправданно преследуемых, наших военнослужащих и их семей, тех, кто добровольно защищает суверенитет нашей страны». Ранее, как рассказывало URA.RU, губернатор Пермского края Махонин официально предложил кандидатуру Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Документ он направил в заксобрание. О том, что Сапко является основным претендентом на пост омбудсмена, URA.RU сообщало в августе. Ранее он был депутатом пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году избрался в Госдуму по спискам «Единой России». В 2021 году партия показала низкий результат, а Сапко остался без мандата. Предполагалось, что он может возглавить совет глав муниципалитетов Прикамья, однако решение не состоялось.