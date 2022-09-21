Свердловский единоросс попал под мобилизацию

Замглавы свердловского исполкома «Единой России» призван в армию

22 сентября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Максим Бестфатер отправится на военные сборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы Свердловского областного исполкома «Единой России», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер попал под частичную мобилизацию. Как подтвердил URA.RU сам партиец, он получил повестку и в ближайшее время отбывает на сборы. «Так сказать, „в прошлой жизни“ я был кадровым военным. Поэтому готовился, что попаду [под мобилизацию] одним из первых. Собственно, так и получилось. Завтра мне нужно явиться к военкомату с личными вещами. И дальше уже — на сборы», — поделился Бестфатер. Единоросс напомнил, что значится офицером-артиллеристом. В середине 2000-х годов Бестфатер окончил Екатеринбургское высшее командное училище, а до 2009 года проходил службу на офицерских должностях. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Сенатор и ветеран ФСБ Виктор Шептий заявлял, что частичная мобилизация поможет быстрее решить задачи спецоперации на Украине.

Замглавы Свердловского областного исполкома «Единой России», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер попал под частичную мобилизацию. Как подтвердил URA.RU сам партиец, он получил повестку и в ближайшее время отбывает на сборы. «Так сказать, „в прошлой жизни“ я был кадровым военным. Поэтому готовился, что попаду [под мобилизацию] одним из первых. Собственно, так и получилось. Завтра мне нужно явиться к военкомату с личными вещами. И дальше уже — на сборы», — поделился Бестфатер. Единоросс напомнил, что значится офицером-артиллеристом. В середине 2000-х годов Бестфатер окончил Екатеринбургское высшее командное училище, а до 2009 года проходил службу на офицерских должностях. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Сенатор и ветеран ФСБ Виктор Шептий заявлял, что частичная мобилизация поможет быстрее решить задачи спецоперации на Украине.