Глава Кургана заявила об изменении режима работы чиновников

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что департаменты и подведомственные учреждения городской администрации переходят на усиленный режим работы. Об этом она рассказала 22 сентября в своем telegram-канале.
«Президентом страны объявлена частичная мобилизация. <…> Правительство региона, органы власти и местного самоуправления, в том числе, все наши департаменты и подведомственные учреждения переходят на усиленный режим работы», — сообщила Ситникова.
По ее словам, все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы работают в стабильном режиме. Она добавила, что представители мэрии также готовы к диалогу и совместной работе над вопросами, которые возникнут у жителей.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков позже сообщил, что по этой причине были отменены отпуска для руководителей.
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