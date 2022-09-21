Глава Кургана заявила об изменении режима работы чиновников

22 сентября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова оставила свое мнение в аккаунте в telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что департаменты и подведомственные учреждения городской администрации переходят на усиленный режим работы. Об этом она рассказала 22 сентября в своем telegram-канале. «Президентом страны объявлена частичная мобилизация. <…> Правительство региона, органы власти и местного самоуправления, в том числе, все наши департаменты и подведомственные учреждения переходят на усиленный режим работы», — сообщила Ситникова. По ее словам, все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы работают в стабильном режиме. Она добавила, что представители мэрии также готовы к диалогу и совместной работе над вопросами, которые возникнут у жителей. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков позже сообщил, что по этой причине были отменены отпуска для руководителей.

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что департаменты и подведомственные учреждения городской администрации переходят на усиленный режим работы. Об этом она рассказала 22 сентября в своем telegram-канале. «Президентом страны объявлена частичная мобилизация. <…> Правительство региона, органы власти и местного самоуправления, в том числе, все наши департаменты и подведомственные учреждения переходят на усиленный режим работы», — сообщила Ситникова. По ее словам, все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы работают в стабильном режиме. Она добавила, что представители мэрии также готовы к диалогу и совместной работе над вопросами, которые возникнут у жителей. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков позже сообщил, что по этой причине были отменены отпуска для руководителей.