Сенатор Климов раскрыл, куда отправят мобилизованных россиян

Сенатор Климов: мобилизованные будут подстраховывать давно участвующих в СВО

22 сентября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Не всех мобилизованный отправят в зону боевых действий, подчеркнул Андрей Климов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане, которые попали под частичную мобилизацию в РФ, будут обеспечивать связь, готовить, а также дадут возможность провести ротацию и отдохнуть бойцам, которые уже длительное время находятся в зоне боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Не всех обяжут ехать на Юго-Восток бывшей СССР. Мобилизация нужна для того, чтобы подстраховать участки в РФ, которые тоже надо прикрывать. Когда мы берем более подготовленные части и направляем их на Украину, то вместо них кто-то должен осуществлять дежурство в России. Люди, о которых идет речь, до 300 тысяч мобилизованных, нужны для ротации, в том числе пополнения каких-то частей, которые давно там находятся (зоне Спецоперации — прим. ред.), и им нужно отдохнуть, подлечиться. У каждого будет свой маневр. Нужны многие специальности — от военных медиков до военной автоинспекции. Нужны люди, которые пищу умеют готовить в соответствующих условиях, которые связь обеспечивают. А также люди, которые должны работать в штабах», — сказал Андрей Климов. По словам сенатора, сразу всех призывать не будут. «Речь шла о том, что до 300 тысяч человек мобилизуют не в один день, а за продолжительный период времени. Ни одна неделя точно», — отметил сенатор. Он призвал не устаивать истерику из-за решения президента. «Больше истерят те, у кого нет воинской специальности, кто не служил. Эти люди и не нужны. Если человек без подготовки окажется на поле боя или на масштабных учениях, где большое скопление техники, людей, то он сам себя травмирует и другим будет мешать выполнять боевые задачи», — объяснил глава комиссии. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации В России. Необходимость данного решения представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил противостоянием всему блоку НАТО. Повестку должны вручать прямо в руки, заверил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане, которые попали под частичную мобилизацию в РФ, будут обеспечивать связь, готовить, а также дадут возможность провести ротацию и отдохнуть бойцам, которые уже длительное время находятся в зоне боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Не всех обяжут ехать на Юго-Восток бывшей СССР. Мобилизация нужна для того, чтобы подстраховать участки в РФ, которые тоже надо прикрывать. Когда мы берем более подготовленные части и направляем их на Украину, то вместо них кто-то должен осуществлять дежурство в России. Люди, о которых идет речь, до 300 тысяч мобилизованных, нужны для ротации, в том числе пополнения каких-то частей, которые давно там находятся (зоне Спецоперации — прим. ред.), и им нужно отдохнуть, подлечиться. У каждого будет свой маневр. Нужны многие специальности — от военных медиков до военной автоинспекции. Нужны люди, которые пищу умеют готовить в соответствующих условиях, которые связь обеспечивают. А также люди, которые должны работать в штабах», — сказал Андрей Климов. По словам сенатора, сразу всех призывать не будут. «Речь шла о том, что до 300 тысяч человек мобилизуют не в один день, а за продолжительный период времени. Ни одна неделя точно», — отметил сенатор. Он призвал не устаивать истерику из-за решения президента. «Больше истерят те, у кого нет воинской специальности, кто не служил. Эти люди и не нужны. Если человек без подготовки окажется на поле боя или на масштабных учениях, где большое скопление техники, людей, то он сам себя травмирует и другим будет мешать выполнять боевые задачи», — объяснил глава комиссии. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации В России. Необходимость данного решения представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил противостоянием всему блоку НАТО. Повестку должны вручать прямо в руки, заверил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.