Латвия ввела новые ограничения для проживающих там россиян

22 сентября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Уже выданные россиянам виды на жительство будут действовать в Латвии до 2023 года Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Россиянам, которые проживают в Латвии, не будут продлевать виды на жительство. Кроме того, рабочие визы тоже выдаваться не будут. Решение об этом принял парламент страны. «Уже выданные россиянам виды на жительство будут теперь действовать только до 1 сентября 2023 года. Для их продления нужно будет подтвердить владение латышским языком», — говорится на официальном сайте Латвийского телевидения. Таким образом, возможность продления вида на жительство для граждан РФ на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии прекращена. Ограничения коснулись и граждан Белоруссии. Исключения — это воссоединение семьи, международная защита или гуманитарные соображения. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. В ответ на это Евросоюз ввел санкции, в числе которых — приостановка действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. При этом Еврокомиссия обсуждает с ЕС получение гуманитарных виз для россиян из-за объявленной в РФ мобилизации, уточняет MK.RU . При этом Латвия не будет выдавать визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации, передает «Федеральное агентство новостей».

Россиянам, которые проживают в Латвии, не будут продлевать виды на жительство. Кроме того, рабочие визы тоже выдаваться не будут. Решение об этом принял парламент страны. «Уже выданные россиянам виды на жительство будут теперь действовать только до 1 сентября 2023 года. Для их продления нужно будет подтвердить владение латышским языком», — говорится на официальном сайте Латвийского телевидения. Таким образом, возможность продления вида на жительство для граждан РФ на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии прекращена. Ограничения коснулись и граждан Белоруссии. Исключения — это воссоединение семьи, международная защита или гуманитарные соображения. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. В ответ на это Евросоюз ввел санкции, в числе которых — приостановка действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. При этом Еврокомиссия обсуждает с ЕС получение гуманитарных виз для россиян из-за объявленной в РФ мобилизации, уточняет MK.RU. При этом Латвия не будет выдавать визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации, передает «Федеральное агентство новостей».