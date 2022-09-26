Свердловский врач рассказал, как спастись от COVID шестой волны

Врач из Екатеринбурга Александр Соловьев рекомендовал носить маски в людных местах

27 сентября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Свердловчанам необходимо выработать привычку носить маски в людных местах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ношение масок в людных местах остается одной из основных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Свердловчанам необходимо выработать привычку носить маски в людных местах. Кроме всего, нужно обеспечить максимальную эффективность применения масок. Также маски необходимо правильно носить, хранить, обрабатывать и утилизировать. Сейчас все расслабились и забыли о мерах предосторожности, но ковид никуда не делся, и люди от него умирают», — говорит Соловьев. По его словам, общеизвестные меры предосторожности минимизируют шанс заболеть коронавирусом. «Жители Свердловской области должны соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей, мыть руки. Все эти действия в комплексе снизят риск заражения COVID-19. И, конечно, нужно укреплять иммунитет», — резюмировал он. Ранее агентство писало, что COVID-19 вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха. Кроме всего, в последние дни в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. С 16 сентября каждый день сообщается не меньше, чем о двух новых случаях.

Ношение масок в людных местах остается одной из основных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Свердловчанам необходимо выработать привычку носить маски в людных местах. Кроме всего, нужно обеспечить максимальную эффективность применения масок. Также маски необходимо правильно носить, хранить, обрабатывать и утилизировать. Сейчас все расслабились и забыли о мерах предосторожности, но ковид никуда не делся, и люди от него умирают», — говорит Соловьев. По его словам, общеизвестные меры предосторожности минимизируют шанс заболеть коронавирусом. «Жители Свердловской области должны соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей, мыть руки. Все эти действия в комплексе снизят риск заражения COVID-19. И, конечно, нужно укреплять иммунитет», — резюмировал он. Ранее агентство писало, что COVID-19 вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха. Кроме всего, в последние дни в Свердловской области стабильно растет смертность от COVID-19. С 16 сентября каждый день сообщается не меньше, чем о двух новых случаях.