В военкомате Сургута возник ажиотаж после объявления мобилизации. Видео

22 сентября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В военкомате Сургута появились очереди Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Сургута (ХМАО) добровольно идут в военкомат для участия в спецоперации на Украине после объявления о частичной мобилизации. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, дежурившему у входа в военный комиссариат. «Во второй половине дня у окна дежурного в военкомате Сургута выстроилась очередь из желающих подписать военный контракт. Как говорят посетители, до обеда там тоже было довольно многолюдно», — передает корреспондент. Журналисту URA.RU удалось пообщаться с десятком человек, прибывших в военкомат. Основная цель визитеров — встать на военный учет и отправиться на службу в армию. Есть и те, кто явился выяснить, почему ему до сих пор не пришла повестка на мобилизацию. Ради безопасности будущих военнослужащих их имена и фамилии не называются. «Я пришел узнать, почему всем коллегам прислали повестку, а мне нет. А я должен так-то первый под мобилизацию попасть. У меня и служба в горячей точке, и специальность военная есть», — говорит мужчина 40-ка лет. Другой посетитель заявил, что он пришел не один, а в компании друзей. Они втроем желают записаться добровольцами для участия в специальной военной операции. «Раньше не мог прийти, потому что жена не отпускала. А тут одному из друзей пришла повестка, и решили идти сразу же втроем. Жене сказал, что так и так повестка придет, раз я в горячей точке был», — говорит собеседник. Впрочем, есть и те, кто явился в военкомат, получив повестку. Но они и к перспективам быть мобилизованными относятся спокойно. «Уклоняться от службы не собираюсь. Зачем бегать? Да и кто тогда, если не мы — дети наши?», — задается вопросом мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начала работу комиссия по частичной мобилизации. Первое заседание комиссии провела губернатора округа Наталья Комарова. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута (ХМАО) добровольно идут в военкомат для участия в спецоперации на Украине после объявления о частичной мобилизации. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, дежурившему у входа в военный комиссариат. «Во второй половине дня у окна дежурного в военкомате Сургута выстроилась очередь из желающих подписать военный контракт. Как говорят посетители, до обеда там тоже было довольно многолюдно», — передает корреспондент. Журналисту URA.RU удалось пообщаться с десятком человек, прибывших в военкомат. Основная цель визитеров — встать на военный учет и отправиться на службу в армию. Есть и те, кто явился выяснить, почему ему до сих пор не пришла повестка на мобилизацию. Ради безопасности будущих военнослужащих их имена и фамилии не называются. «Я пришел узнать, почему всем коллегам прислали повестку, а мне нет. А я должен так-то первый под мобилизацию попасть. У меня и служба в горячей точке, и специальность военная есть», — говорит мужчина 40-ка лет. Другой посетитель заявил, что он пришел не один, а в компании друзей. Они втроем желают записаться добровольцами для участия в специальной военной операции. «Раньше не мог прийти, потому что жена не отпускала. А тут одному из друзей пришла повестка, и решили идти сразу же втроем. Жене сказал, что так и так повестка придет, раз я в горячей точке был», — говорит собеседник. Впрочем, есть и те, кто явился в военкомат, получив повестку. Но они и к перспективам быть мобилизованными относятся спокойно. «Уклоняться от службы не собираюсь. Зачем бегать? Да и кто тогда, если не мы — дети наши?», — задается вопросом мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начала работу комиссия по частичной мобилизации. Первое заседание комиссии провела губернатора округа Наталья Комарова. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.