Депутат ГД назвал ключевую причину проведения мобилизации в РФ

Депутат Госдумы Кирьянов: борьба России с Западом привела к частичной мобилизации россиян

22 сентября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Призываться будут 300 тысяч человек, не имеющих проблем со здоровьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основной причиной частичной мобилизации в России, которая проводится с 21 сентября этого года, стала борьба РФ с коллективным Западом. Такое мнение высказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Причина, которая послужила поводом к частичной мобилизации — то, что Россия в одиночку борется с коллективным западом. Не с Украиной, а с тем отношением, которое позволяют себе страны НАТО к остальному миру. Эти страны подменяют понятием демократических ценностей свою политику прямого давления», — отметил он. Депутат убежден, что российские власти возлагают надежды на тех, кто имеет боевой опыт, соответствующую квалификацию, военно-учетную специальность и прошел службу в армии. Он также высказался по поводу предстоящих референдумов, которые пройдут в Донбассе в конце сентября этого года. «Освобожденные территории готовы к референдумам не первый год. По опыту встреч с людьми там нет сомнений в исходах референдумов, они поддержат присоединение к России. Россияне окажут поддержку людям на освобожденных территориях исходя из одних только черт национального характера», — убежден он. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Причина — постоянные обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян 21 сентября этого года. Призываться будут 300 тысяч человек, не имеющих проблем со здоровьем, с опытом военной службы и соответствующей квалификацией. Освобожденные территории попросили российские власти помочь в проведении референдумов, где люди будут голосовать по вопросу вхождения в состав России. Сами мероприятия ожидаются в конце сентября этого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной причиной частичной мобилизации в России, которая проводится с 21 сентября этого года, стала борьба РФ с коллективным Западом. Такое мнение высказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Причина, которая послужила поводом к частичной мобилизации — то, что Россия в одиночку борется с коллективным западом. Не с Украиной, а с тем отношением, которое позволяют себе страны НАТО к остальному миру. Эти страны подменяют понятием демократических ценностей свою политику прямого давления», — отметил он. Депутат убежден, что российские власти возлагают надежды на тех, кто имеет боевой опыт, соответствующую квалификацию, военно-учетную специальность и прошел службу в армии. Он также высказался по поводу предстоящих референдумов, которые пройдут в Донбассе в конце сентября этого года. «Освобожденные территории готовы к референдумам не первый год. По опыту встреч с людьми там нет сомнений в исходах референдумов, они поддержат присоединение к России. Россияне окажут поддержку людям на освобожденных территориях исходя из одних только черт национального характера», — убежден он. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Причина — постоянные обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян 21 сентября этого года. Призываться будут 300 тысяч человек, не имеющих проблем со здоровьем, с опытом военной службы и соответствующей квалификацией. Освобожденные территории попросили российские власти помочь в проведении референдумов, где люди будут голосовать по вопросу вхождения в состав России. Сами мероприятия ожидаются в конце сентября этого года.