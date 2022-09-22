Депутат ГД назвал ключевую причину проведения мобилизации в РФ

Депутат Госдумы Кирьянов: борьба России с Западом привела к частичной мобилизации россиян
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Военный комиссариат Челябинской области. Челябинск , офицер, военкомат, военный, военнослужащий, солдат, армия рф
Призываться будут 300 тысяч человек, не имеющих проблем со здоровьем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основной причиной частичной мобилизации в России, которая проводится с 21 сентября этого года, стала борьба РФ с коллективным Западом. Такое мнение высказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Причина, которая послужила поводом к частичной мобилизации — то, что Россия в одиночку борется с коллективным западом. Не с Украиной, а с тем отношением, которое позволяют себе страны НАТО к остальному миру. Эти страны подменяют понятием демократических ценностей свою политику прямого давления», — отметил он.

Депутат убежден, что российские власти возлагают надежды на тех, кто имеет боевой опыт, соответствующую квалификацию, военно-учетную специальность и прошел службу в армии. Он также высказался по поводу предстоящих референдумов, которые пройдут в Донбассе в конце сентября этого года.

«Освобожденные территории готовы к референдумам не первый год. По опыту встреч с людьми там нет сомнений в исходах референдумов, они поддержат присоединение к России. Россияне окажут поддержку людям на освобожденных территориях исходя из одних только черт национального характера», — убежден он.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Причина — постоянные обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян 21 сентября этого года. Призываться будут 300 тысяч человек, не имеющих проблем со здоровьем, с опытом военной службы и соответствующей квалификацией.

Освобожденные территории попросили российские власти помочь в проведении референдумов, где люди будут голосовать по вопросу вхождения в состав России. Сами мероприятия ожидаются в конце сентября этого года.

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Основной причиной частичной мобилизации в России, которая проводится с 21 сентября этого года, стала борьба РФ с коллективным Западом. Такое мнение высказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Причина, которая послужила поводом к частичной мобилизации — то, что Россия в одиночку борется с коллективным западом. Не с Украиной, а с тем отношением, которое позволяют себе страны НАТО к остальному миру. Эти страны подменяют понятием демократических ценностей свою политику прямого давления», — отметил он. Депутат убежден, что российские власти возлагают надежды на тех, кто имеет боевой опыт, соответствующую квалификацию, военно-учетную специальность и прошел службу в армии. Он также высказался по поводу предстоящих референдумов, которые пройдут в Донбассе в конце сентября этого года. «Освобожденные территории готовы к референдумам не первый год. По опыту встреч с людьми там нет сомнений в исходах референдумов, они поддержат присоединение к России. Россияне окажут поддержку людям на освобожденных территориях исходя из одних только черт национального характера», — убежден он. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Причина — постоянные обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян 21 сентября этого года. Призываться будут 300 тысяч человек, не имеющих проблем со здоровьем, с опытом военной службы и соответствующей квалификацией. Освобожденные территории попросили российские власти помочь в проведении референдумов, где люди будут голосовать по вопросу вхождения в состав России. Сами мероприятия ожидаются в конце сентября этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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