Путин и саудовский король Бен Сальман выразили удовлетворение обменом пленными с Украиной

23 сентября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд довольны результатами обмена пленными между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение обменом пленными между Москвой и Киевом 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — говорится в сообщении Кремля. Саудовская Аравия и Турция выступали посредниками при обмене военнопленными. Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение обменом пленными между Москвой и Киевом 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — говорится в сообщении Кремля. Саудовская Аравия и Турция выступали посредниками при обмене военнопленными. Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.