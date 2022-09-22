22 сентября 2022

Путин и саудовский король Бен Сальман выразили удовлетворение обменом пленными с Украиной

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд довольны результатами обмена пленными между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение обменом пленными между Москвой и Киевом 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — говорится в сообщении Кремля. Саудовская Аравия и Турция выступали посредниками при обмене военнопленными.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение обменом пленными между Москвой и Киевом 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — говорится в сообщении Кремля. Саудовская Аравия и Турция выступали посредниками при обмене военнопленными. Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 21 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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