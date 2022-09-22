Тендер на ремонт Чеховского моста в Кургане проведут до конца сентября

Глава Курганской области Шумков надеется, что ремонт Чеховского моста станет не последним

23 сентября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Ремонт Чеховского моста перенесен на 2023 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торги на проведение капремонта Чеховского моста в Кургане планируется завершить до конца сентября. Об этом мэр Елена Ситникова проинформировала губернатора Вадима Шумкова. Глава региона в своем telegram-канале по этому поводу понадеялся, что ремонт будет не последним, «чтобы город связывали красивые и комфортные мосты, а не аварийные развалюхи». «С учетом построенного путепровода ЖБИ это уже 4-й мост Кургана, по которому будет проводиться модернизация. Работы по Некрасовскому мосту должны быть завершены до конца года. Кировский мост по контракту должен быть завершен в первом полугодии следующего года. Теперь коллеги займутся Чеховским», — написал Вадим Шумков в telegram-канале. Он также отметил, что попросит выстроить ремонтные работы и реверсы с максимальным учетом трафика и потребностей горожан, заключив, что не будет требовательным к другим более, чем к самому себе. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перенесли дату ремонта Чеховского моста на 2023 год. Планировалось, что его модернизация начнется в сентябре, но в первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, так как единственная заявка не соответствовала требованиям. Сообщалось, что на ремонт Чеховского моста власти готовы потратить более 150 млн рублей.

Торги на проведение капремонта Чеховского моста в Кургане планируется завершить до конца сентября. Об этом мэр Елена Ситникова проинформировала губернатора Вадима Шумкова. Глава региона в своем telegram-канале по этому поводу понадеялся, что ремонт будет не последним, «чтобы город связывали красивые и комфортные мосты, а не аварийные развалюхи». «С учетом построенного путепровода ЖБИ это уже 4-й мост Кургана, по которому будет проводиться модернизация. Работы по Некрасовскому мосту должны быть завершены до конца года. Кировский мост по контракту должен быть завершен в первом полугодии следующего года. Теперь коллеги займутся Чеховским», — написал Вадим Шумков в telegram-канале. Он также отметил, что попросит выстроить ремонтные работы и реверсы с максимальным учетом трафика и потребностей горожан, заключив, что не будет требовательным к другим более, чем к самому себе. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перенесли дату ремонта Чеховского моста на 2023 год. Планировалось, что его модернизация начнется в сентябре, но в первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, так как единственная заявка не соответствовала требованиям. Сообщалось, что на ремонт Чеховского моста власти готовы потратить более 150 млн рублей.