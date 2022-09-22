В России за год подскочили продажи успокоительных средств

«Известия»: продажи антидепрессантов в РФ увеличились на 15% за год

23 сентября 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

С августа по сентябрь 2022 года россияне потратили более 1,5 млрд рублей на успокоительные препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В период с августа по сентябрь 2022 года спрос на антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы среди россиян вырос на 15%. Об этом сообщили в аналитической компании DSM Group. С 15 августа по 11 сентября 2022 года спрос на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики среди россиян вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в DSM Group «Известиям». Уточняется, что всего за это время граждане купили более 2,5 млн упаковок таких лекарственных средств, потратив на них почти 1,5 млрд рублей. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что повышенный спрос на успокоительное и снотворное наблюдается с конца февраля 2022 года. «Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. <…> Сезонность тоже играет большую роль», — уточнила она. Наибольший скачок спроса аналитики зафиксировали с 28 февраля по 20 марта. Ранее в беседе с URA.RU диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина назвала продукты, которыми можно заменить успокоительные. Сомнолог Елена Царева рассказала о смертельной опасности снотворных препаратов.

В период с августа по сентябрь 2022 года спрос на антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы среди россиян вырос на 15%. Об этом сообщили в аналитической компании DSM Group. С 15 августа по 11 сентября 2022 года спрос на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики среди россиян вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в DSM Group «Известиям». Уточняется, что всего за это время граждане купили более 2,5 млн упаковок таких лекарственных средств, потратив на них почти 1,5 млрд рублей. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что повышенный спрос на успокоительное и снотворное наблюдается с конца февраля 2022 года. «Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. <…> Сезонность тоже играет большую роль», — уточнила она. Наибольший скачок спроса аналитики зафиксировали с 28 февраля по 20 марта. Ранее в беседе с URA.RU диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина назвала продукты, которыми можно заменить успокоительные. Сомнолог Елена Царева рассказала о смертельной опасности снотворных препаратов.