22 сентября 2022
21 сентября 2022

Десятки людей пришли к военкомату на «курганской Рублевке». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кетово. Курган , кетово, кетовский район, стела, люблю кетово
Жители кетовского округа собрались перед военкоматом после объявления частичной мобилизации Фото:

Перед районным военкоматом в Кетовском муниципальном округе (часто именуемом «курганской Рублевкой») собрались несколько десятков мужчин призывного возраста. Видео с места разместил один из очевидцев события в соцсетях.

«Вот, все желающие служить», — прокомментировал автор свою съемку. Видео размещено в соцсетях 22 сентября.

В кадр попали десятки местных жителей, собравшихся перед входом в местный военкомат. При этом данных, пришли к месту сбора призывников граждане по собственной инициативе или по повесткам, нет. Мужчины общаются и ждут, пока их запустят внутрь комиссариата.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после объявления о мобилизации к военкомату приходят граждане с повестками и на добровольной основе. Президент Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В областном комиссариате рассказали, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Перед районным военкоматом в Кетовском муниципальном округе (часто именуемом «курганской Рублевкой») собрались несколько десятков мужчин призывного возраста. Видео с места разместил один из очевидцев события в соцсетях. «Вот, все желающие служить», — прокомментировал автор свою съемку. Видео размещено в соцсетях 22 сентября. В кадр попали десятки местных жителей, собравшихся перед входом в местный военкомат. При этом данных, пришли к месту сбора призывников граждане по собственной инициативе или по повесткам, нет. Мужчины общаются и ждут, пока их запустят внутрь комиссариата. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после объявления о мобилизации к военкомату приходят граждане с повестками и на добровольной основе. Президент Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В областном комиссариате рассказали, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...