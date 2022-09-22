Жители кетовского округа собрались перед военкоматом после объявления частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед районным военкоматом в Кетовском муниципальном округе (часто именуемом «курганской Рублевкой») собрались несколько десятков мужчин призывного возраста. Видео с места разместил один из очевидцев события в соцсетях.

«Вот, все желающие служить», — прокомментировал автор свою съемку. Видео размещено в соцсетях 22 сентября.

В кадр попали десятки местных жителей, собравшихся перед входом в местный военкомат. При этом данных, пришли к месту сбора призывников граждане по собственной инициативе или по повесткам, нет. Мужчины общаются и ждут, пока их запустят внутрь комиссариата.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после объявления о мобилизации к военкомату приходят граждане с повестками и на добровольной основе. Президент Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В областном комиссариате рассказали, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.