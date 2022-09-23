США грозит санкциями Турции из-за РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Safak.
«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — сообщает издание, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее сообщалось, что президент Турции проведет экстренное заседание на высоком уровне о работе в стране российской платежной системы «Мир». Ранее ряд банков в Турции перестал принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.
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