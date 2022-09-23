США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир»

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США грозит санкциями Турции из-за РФ Фото:
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США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Safak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — сообщает издание, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что президент Турции проведет экстренное заседание на высоком уровне о работе в стране российской платежной системы «Мир». Ранее ряд банков в Турции перестал принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.

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США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Safak. «США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — сообщает издание, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее сообщалось, что президент Турции проведет экстренное заседание на высоком уровне о работе в стране российской платежной системы «Мир». Ранее ряд банков в Турции перестал принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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