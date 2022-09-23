США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир»

23 сентября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

США грозит санкциями Турции из-за РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Safak. «США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — сообщает издание, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее сообщалось, что президент Турции проведет экстренное заседание на высоком уровне о работе в стране российской платежной системы «Мир». Ранее ряд банков в Турции перестал принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.

США угрожают Турции санкциями за использование карт «Мир». Об этом сообщает газета Yeni Safak. «США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — сообщает издание, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее сообщалось, что президент Турции проведет экстренное заседание на высоком уровне о работе в стране российской платежной системы «Мир». Ранее ряд банков в Турции перестал принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.