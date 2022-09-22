Курганским призывникам рассказали, когда и откуда их отправят в армию

В Кургане первых призывников отправят в армию 27 сентября

Курганским призывникам объявили дату отправки в военные части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство пришедших по повесткам жителей Кургана получили предписание явиться на отправной пункт 27 сентября. Об этом горожане сообщили корреспонденту URA.RU.

«Зашли внутрь, там кратко описали, что надо брать с собой на пункт и послали за повестками уже на отправку», — сообщили мужчины на выходе из военкомата. Практически все пришедшие сегодня, 23 сентября, получили указание явиться с вещами во вторник, 27 числа.

Мобилизованные граждане сообщили, что на медкомиссию их не посылают. Им объяснили, что полное медообследование будет проведено уже по месту прибытия в военную часть. Во время нахождения в военной части они будут получать зарплату 25 000 рублей, пока не пройдут обучение и не будет известен их дальнейший вид службы.

Также мужчины сообщили, что сотрудники военкомата спрашивают о наличии детей. Тех, у кого их четыре и более, отправляют домой.

Ранее URA.RU сообщало, что к курганскому военкомату по повесткам приходят горожане. Также десятки мужчина появились на призывном пункте в Кетовском муниципальном округе после объявления президентом Путиным частичной мобилизации