Курганским призывникам рассказали, когда и откуда их отправят в армию

Большинство пришедших по повесткам жителей Кургана получили предписание явиться на отправной пункт 27 сентября. Об этом горожане сообщили корреспонденту URA.RU.
«Зашли внутрь, там кратко описали, что надо брать с собой на пункт и послали за повестками уже на отправку», — сообщили мужчины на выходе из военкомата. Практически все пришедшие сегодня, 23 сентября, получили указание явиться с вещами во вторник, 27 числа.
Мобилизованные граждане сообщили, что на медкомиссию их не посылают. Им объяснили, что полное медообследование будет проведено уже по месту прибытия в военную часть. Во время нахождения в военной части они будут получать зарплату 25 000 рублей, пока не пройдут обучение и не будет известен их дальнейший вид службы.
Также мужчины сообщили, что сотрудники военкомата спрашивают о наличии детей. Тех, у кого их четыре и более, отправляют домой.
Ранее URA.RU сообщало, что к курганскому военкомату по повесткам приходят горожане. Также десятки мужчина появились на призывном пункте в Кетовском муниципальном округе после объявления президентом Путиным частичной мобилизации
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