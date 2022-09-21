Пермский экс-депутат раскрыл, какие вещи пригодятся мобилизованным

Пермский экс-депутат составил список необходимых вещей для мобилизованных

22 сентября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Александр Григоренко рекомендует взять с собой теплую одежду и тактическую обувь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат парламента Пермского края Александр Григоренко составил список необходимых вещей, которые могут пригодиться мобилизованным гражданам. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко отметил, что список может дополняться в зависимости от того, сколько денег готов потратить мобилизованный на вещи и снаряжение. «Что взять с собой при мобилизации. Первый вариант (исходим из того, что денег особо нет, или тратить их нет желания нет): маленький рюкзак (который не жалко); пару-тройку носков; трусы; пару футболок; зубную щетку и пасту; телефон (не дорогой); паспорт; военный билет. Все остальное — форму, оружие, баул, бронежилет, каску — выдадут», — пояснил Григоренко. Второй вариант по словам экс-депутата, предусматривает наличие теплых вещей, тактической одежды и обуви (треккинговые ботинки, перчатки, термобелье), а также штурмового рюкзака, наколенников с налокотниками, фонарика, кружки, аптечки и др. URA.RU рассказывало, что Григоренко, дважды побывавший на Украине, решил вновь отправиться в зону проведения СВО. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать не менее 300 тысяч россиян. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.

Экс-депутат парламента Пермского края Александр Григоренко составил список необходимых вещей, которые могут пригодиться мобилизованным гражданам. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко отметил, что список может дополняться в зависимости от того, сколько денег готов потратить мобилизованный на вещи и снаряжение. «Что взять с собой при мобилизации. Первый вариант (исходим из того, что денег особо нет, или тратить их нет желания нет): маленький рюкзак (который не жалко); пару-тройку носков; трусы; пару футболок; зубную щетку и пасту; телефон (не дорогой); паспорт; военный билет. Все остальное — форму, оружие, баул, бронежилет, каску — выдадут», — пояснил Григоренко. Второй вариант по словам экс-депутата, предусматривает наличие теплых вещей, тактической одежды и обуви (треккинговые ботинки, перчатки, термобелье), а также штурмового рюкзака, наколенников с налокотниками, фонарика, кружки, аптечки и др. URA.RU рассказывало, что Григоренко, дважды побывавший на Украине, решил вновь отправиться в зону проведения СВО. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать не менее 300 тысяч россиян. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.