Пермский экс-депутат раскрыл, какие вещи пригодятся мобилизованным

Экс-депутат парламента Пермского края Александр Григоренко составил список необходимых вещей, которые могут пригодиться мобилизованным гражданам. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко отметил, что список может дополняться в зависимости от того, сколько денег готов потратить мобилизованный на вещи и снаряжение.
«Что взять с собой при мобилизации. Первый вариант (исходим из того, что денег особо нет, или тратить их нет желания нет): маленький рюкзак (который не жалко); пару-тройку носков; трусы; пару футболок; зубную щетку и пасту; телефон (не дорогой); паспорт; военный билет. Все остальное — форму, оружие, баул, бронежилет, каску — выдадут», — пояснил Григоренко.
Второй вариант по словам экс-депутата, предусматривает наличие теплых вещей, тактической одежды и обуви (треккинговые ботинки, перчатки, термобелье), а также штурмового рюкзака, наколенников с налокотниками, фонарика, кружки, аптечки и др. URA.RU рассказывало, что Григоренко, дважды побывавший на Украине, решил вновь отправиться в зону проведения СВО.
О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать не менее 300 тысяч россиян. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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Экс-депутат парламента Пермского края Александр Григоренко составил список необходимых вещей, которые могут пригодиться мобилизованным гражданам. В своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» Григоренко отметил, что список может дополняться в зависимости от того, сколько денег готов потратить мобилизованный на вещи и снаряжение. «Что взять с собой при мобилизации. Первый вариант (исходим из того, что денег особо нет, или тратить их нет желания нет): маленький рюкзак (который не жалко); пару-тройку носков; трусы; пару футболок; зубную щетку и пасту; телефон (не дорогой); паспорт; военный билет. Все остальное — форму, оружие, баул, бронежилет, каску — выдадут», — пояснил Григоренко. Второй вариант по словам экс-депутата, предусматривает наличие теплых вещей, тактической одежды и обуви (треккинговые ботинки, перчатки, термобелье), а также штурмового рюкзака, наколенников с налокотниками, фонарика, кружки, аптечки и др. URA.RU рассказывало, что Григоренко, дважды побывавший на Украине, решил вновь отправиться в зону проведения СВО. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать не менее 300 тысяч россиян. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.