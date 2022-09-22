В Кетово за получением повестки приехали десятки мужчин из трех районов Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около двух сотен мужчин собрались возле кетовского военкомата в Курганской области. Об этом сообщает анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте», разместивший фото и видео с места события. Информацию URA.RU подтвердил глава Кетовского округа Олег Язовских.

«Привезли толпу мужчин со всех сел к Кетовскому военкомату. Стоят здесь с самого утра, их здесь около двух сотен», — говорит пользователь соцсети «ВКонтакте», разместивший снимок. По словам очевидцев, в военкомат запускают по десять человек, из-за чего возникла большая очередь.

Глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил URA.RU, что к кетовскому военкомату прибыли мужчины разного возраста из нескольких сел. «Сегодня в Кетовский военкомат прибывают люди из трех районов (Кетовского, Притобольного, Половинного) для последующего получения повесток», — говорит Язовских.

Ранее URA.RU писало, что на крыльце кетовского военкомата собрались десятки мужчин призывного возраста. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.