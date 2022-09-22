На референдуме в Екатеринбурге проголосовал советник главы ДНР

23 сентября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Ян Гагин пришел на участок на ул. Крылова, 2 Фото: Центр общественного наблюдения Свердловской области новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в Екатеринбурге проголосовал на референдуме о вхождении республики в состав России. Об этом рассказали в Центре общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. «В Екатеринбурге проголосовал Ян Гагин, советник главы ДНР», — говорится в сообщении в telegram-канале ЦОН. В Центре также поделились видео, на котором председатель участковой избирательной комиссии (УИК) ДНР успокаивает женщину, которая была вынуждена покинуть республику. «Конечно, вернемся, восстановят ваш город. Все будет хорошо», — заверила она. Новость по теме В Свердловской области стартовали референдумы о присоединении Донбасса к РФ Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. С 23 по 26 сентября он будет открыт с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в Екатеринбурге проголосовал на референдуме о вхождении республики в состав России. Об этом рассказали в Центре общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. «В Екатеринбурге проголосовал Ян Гагин, советник главы ДНР», — говорится в сообщении в telegram-канале ЦОН. В Центре также поделились видео, на котором председатель участковой избирательной комиссии (УИК) ДНР успокаивает женщину, которая была вынуждена покинуть республику. «Конечно, вернемся, восстановят ваш город. Все будет хорошо», — заверила она. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. С 23 по 26 сентября он будет открыт с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.