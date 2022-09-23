У главы Крыма Аксенова мобилизовали сына

У главы Крыма мобилизовали сына
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У Сергея Аксенова мобилизовали сына. Об этом рассказал сам глава Крыма. Его слова приводит telegram-канал Крым 24.
«Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном», — сказал Аксенов.
Ранее глава Крыма назначил выплаты мобилизованным. Также четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тысяч граждан страны. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.
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