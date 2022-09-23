У главы Крыма Аксенова мобилизовали сына

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
У главы Крыма мобилизовали сына Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Сергея Аксенова мобилизовали сына. Об этом рассказал сам глава Крыма. Его слова приводит telegram-канал Крым 24.

«Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма назначил выплаты мобилизованным. Также четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тысяч граждан страны. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.

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У Сергея Аксенова мобилизовали сына. Об этом рассказал сам глава Крыма. Его слова приводит telegram-канал Крым 24. «Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном», — сказал Аксенов. Ранее глава Крыма назначил выплаты мобилизованным. Также четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тысяч граждан страны. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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