Депутат Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время мобилизации

В российский населенных пунктах, в которых находятся войсковые части, следует запретить продажу алкоголя во время частичной мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев.
«Я считаю, что там, где есть воинские части, где увеличивается количество тех, кого призвали, введение сухого закона — это правильный и нужный шаг. Надо заранее учитывать такие вещи. Это нужно сделать везде, где такая необходимость есть», — сказал Бийсултан Хамзаев.
Депутат Госдумы отметил, что подобная мера позволит проводить частичную мобилизацию в спокойной обстановке. «Сейчас в территориях с войсковыми частями появится большое количество тех, кого мобилизовали. В армии есть свои правила, то есть, алкоголь запрещен. С учетом того, что большому количеству людей только предстоит в эту систему включиться, запрет алкоголя позволит минимизировать риски криминогенного характера», — уточнил парламентарий.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель, по слова президента РФ Владимира Путина, заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса. Владимир Путин также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.
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В российский населенных пунктах, в которых находятся войсковые части, следует запретить продажу алкоголя во время частичной мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что там, где есть воинские части, где увеличивается количество тех, кого призвали, введение сухого закона — это правильный и нужный шаг. Надо заранее учитывать такие вещи. Это нужно сделать везде, где такая необходимость есть», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат Госдумы отметил, что подобная мера позволит проводить частичную мобилизацию в спокойной обстановке. «Сейчас в территориях с войсковыми частями появится большое количество тех, кого мобилизовали. В армии есть свои правила, то есть, алкоголь запрещен. С учетом того, что большому количеству людей только предстоит в эту систему включиться, запрет алкоголя позволит минимизировать риски криминогенного характера», — уточнил парламентарий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель, по слова президента РФ Владимира Путина, заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса. Владимир Путин также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.