Военкоматы сообщили курганцам, в какое время их ждут с повестками по мобилизации

Курганские военкоматы принимают граждан с повестками без изменения графика работы

Курганцам рассказали о графике работы военкоматов в режиме частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военкоматы Курганской области после объявления частичной мобилизации продолжают принимать граждан по повесткам в обычные рабочие часы. Об этом URA.RU сообщили в областном военном комиссариате.

«Никаких изменений в графике работы военных комиссариатов области в настоящее время нет», — сообщил начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Вся работа сотрудников проходит штатно, но с поправкой на действие режима частичной мобилизации.

Возможные изменения в работе комиссариатов могут пройти после заседания мобилизационной комиссии. В настоящее время каких-либо распоряжений по введению дополнительных требований к мобилизационным мероприятиям не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском военкомате мобилизованным курганцам сообщили, когда и откуда их будут отправлять в военные части. Также вышел приказ военкома о запрете выезда курганцев, стоящих на военном учете.