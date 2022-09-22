Военкоматы сообщили курганцам, в какое время их ждут с повестками по мобилизации

Военкоматы Курганской области после объявления частичной мобилизации продолжают принимать граждан по повесткам в обычные рабочие часы. Об этом URA.RU сообщили в областном военном комиссариате.
«Никаких изменений в графике работы военных комиссариатов области в настоящее время нет», — сообщил начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Вся работа сотрудников проходит штатно, но с поправкой на действие режима частичной мобилизации.
Возможные изменения в работе комиссариатов могут пройти после заседания мобилизационной комиссии. В настоящее время каких-либо распоряжений по введению дополнительных требований к мобилизационным мероприятиям не поступало.
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Военкоматы Курганской области после объявления частичной мобилизации продолжают принимать граждан по повесткам в обычные рабочие часы. Об этом URA.RU сообщили в областном военном комиссариате. «Никаких изменений в графике работы военных комиссариатов области в настоящее время нет», — сообщил начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Вся работа сотрудников проходит штатно, но с поправкой на действие режима частичной мобилизации. Возможные изменения в работе комиссариатов могут пройти после заседания мобилизационной комиссии. В настоящее время каких-либо распоряжений по введению дополнительных требований к мобилизационным мероприятиям не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в городском военкомате мобилизованным курганцам сообщили, когда и откуда их будут отправлять в военные части. Также вышел приказ военкома о запрете выезда курганцев, стоящих на военном учете.