В центре Екатеринбурга собрали митинг за присоединение Донбасса к России

У Дворца молодежи — представители нескольких общественно-политических движений Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В центре Екатеринбурга, у Дворца молодежи, проходит митинг в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области Украины в состав России. Хедлайнером мероприятия выступает музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»), передает корреспондент URA.RU.

«От всего сердца я приветствую всех моих родных и близких на той стороне. Все союзные силы, которые сейчас обеспечивают безопасность референдумов. Враг будет разбит. Не первый раз нацизм с его кровавой, неприятной, античеловечной философией лезет на нашу землю. Но мы знаем, чем это заканчивается. Победа будет за нами», — заявил Самойлов со сцены. Судя по фото с места, у Дворца молодежи собрались сотни человек. Многие стоят с флагами — не только российскими, но и «Единой России», ее молодежного крыла («Молодая гвардия»), ЛДПР, «Народного освободительного движения» (НОД).

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. С 23 по 26 сентября он будет открыт с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь.

О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.