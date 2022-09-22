Власти Тюмени опровергли переход школьников на дистант

Переход школ на дистанционное обучение в Тюменской области не планируется

Перевести школьников на дистант можно, только если более 20% учеников уйдут на больничный. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменские школьники продолжат посещать занятия в школе. Перевода на дистант в области не планируется. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«В настоящее время в Тюменской области массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется», — передает информационный центр. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, переход на дистанционное обучение возможен в случае отсутствия на уроках более 20% детей по причине болезни.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти готовятся ввести дистанционное обучение в школах региона. Одно из образовательных учреждений города уже ввело запрет для родителей.