Власти Тюмени опровергли переход школьников на дистант

Тюменские школьники продолжат посещать занятия в школе. Перевода на дистант в области не планируется. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«В настоящее время в Тюменской области массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется», — передает информационный центр. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, переход на дистанционное обучение возможен в случае отсутствия на уроках более 20% детей по причине болезни.
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Тюменские школьники продолжат посещать занятия в школе. Перевода на дистант в области не планируется. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «В настоящее время в Тюменской области массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется», — передает информационный центр. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, переход на дистанционное обучение возможен в случае отсутствия на уроках более 20% детей по причине болезни. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти готовятся ввести дистанционное обучение в школах региона. Одно из образовательных учреждений города уже ввело запрет для родителей.