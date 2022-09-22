22 сентября 2022

Власти Тюмени опровергли переход школьников на дистант

Переход школ на дистанционное обучение в Тюменской области не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Москва, школьники, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа
Перевести школьников на дистант можно, только если более 20% учеников уйдут на больничный. Фото:

Тюменские школьники продолжат посещать занятия в школе. Перевода на дистант в области не планируется. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«В настоящее время в Тюменской области массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется», — передает информационный центр. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, переход на дистанционное обучение возможен в случае отсутствия на уроках более 20% детей по причине болезни.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти готовятся ввести дистанционное обучение в школах региона. Одно из образовательных учреждений города уже ввело запрет для родителей.

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Тюменские школьники продолжат посещать занятия в школе. Перевода на дистант в области не планируется. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «В настоящее время в Тюменской области массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется», — передает информационный центр. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, переход на дистанционное обучение возможен в случае отсутствия на уроках более 20% детей по причине болезни. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти готовятся ввести дистанционное обучение в школах региона. Одно из образовательных учреждений города уже ввело запрет для родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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