Соцфонд РФ: маткапитал за первого ребенка в России увеличится до 647 тысяч рублей

23 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Как сообщается в пояснительной записке к бюджету Соцфонда, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к бюджету Соцфонда России. «Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году — 12,4%, в 2024 году — 5,5%, в 2025 году — 4%», — передает содержимое записки РИА «Новости». В пояснительной записке к бюджету Соцфонда также отмечается, что, таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году будет составлять 589 569,4 рубля, в 2024 году — 621 995,7 рубля, а в 2025 году — 646 875,5 рубля. Выплата материнского капитала на второго ребенка в 2023 году запланирована в размере 779 094 рублей, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025-м — 854 822 рубля. В Соцфонде России также спрогнозировали средний размер пенсии в РФ в 2023 году. В документе по бюджету Соцфонда сообщается, что средняя сумма страховой пенсии в России может составить 19,8 тысяч рублей к концу 2023 года.

Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к бюджету Соцфонда России. «Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году — 12,4%, в 2024 году — 5,5%, в 2025 году — 4%», — передает содержимое записки РИА «Новости». В пояснительной записке к бюджету Соцфонда также отмечается, что, таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году будет составлять 589 569,4 рубля, в 2024 году — 621 995,7 рубля, а в 2025 году — 646 875,5 рубля. Выплата материнского капитала на второго ребенка в 2023 году запланирована в размере 779 094 рублей, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025-м — 854 822 рубля. В Соцфонде России также спрогнозировали средний размер пенсии в РФ в 2023 году. В документе по бюджету Соцфонда сообщается, что средняя сумма страховой пенсии в России может составить 19,8 тысяч рублей к концу 2023 года.