Ветеран боевых действий Чмутин: какие вещи нужно взять на призывной пункт. Список

Ветеран боевых действий Чмутин: на призывной пункт нужны документы, нижнее белье и предметы гигиены

23 сентября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

На призывном пункте на первое время понадобиться часть личных вещей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Человеку, получившему повестку, следует взять с собой на призывной пункт паспорт, военный билет (для рядового состава), удостоверение личности (для офицерского состава), медицинский и страховой полисы, водительское удостоверение, комплект сменной одежды (майка, носки, нижнее белье), полотенце, нитки и иголки, предметы личной гигиены. Об этом URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, ветеран вооруженных сил РФ Юрий Чмутин. «Документы в обязательном порядке такие как паспорт, военный билет для рядового состава. Если для офицерского, то удостоверение личности. Медицинский полис, страховой полис. Это базовые документы. Если человек водитель по военно-учетной специальности, значит у него должно быть водительское удостоверение», — сказал Юрий Чмутин. Также следует позаботиться о том, чтобы документы были в сохранности, отметил собеседник агентства. «Желательно, чтобы документы были укомплектованы в полиэтиленовый мешочек, чтобы они не в разных карманах болтались. Предусмотрите, чтобы исключить возможность их утери», — добавил он. Кроме того, понадобятся несколько предметов личной гигиены, объяснил Чмутин. «Личную гигиену никто не отменял. Зубная щетка, станок для бритья, шампунь, мыло», — уточнил он. «На первое время у человека должен быть комплект нательного белья до получения веще от Министерства обороны, потому что неизвестно, сколько будет работать сборный пункт, и в каких условиях он будет находится на допподготовке. В этом комплекте должны быть носки, майка, трусы, футболка, полотенце», — сказал Чмутин. «Комплекты ниток и иголок, чтобы можно было себе подшить пуговицу. Там никто этим заниматься не будет, если пуговица оторвалась или что-то подшить, то он сам будет этим заниматься», — отметил ветеран вооруженных сил. Что касается связи, то здесь существуют нюансы, подчеркнул Юрий Чмутин. «Наверно на первое время разрешат пользоваться мобильными телефонами, хотя в армии современными гаджетами запрещено пользоваться, чтобы не фотографировали и не находились в социальных сетях. На первое время максимум, пока он еще не принят в расположение частей пусть позаботится, чтобы на балансе были деньги», — заявил специалист. Эксперт напомнил, что без мотивации нельзя победить, и в этом могут помочь фотографии родственников. «Я как ветеран брал с собой семейные фотографии. Какие-то амулетные вещи, мини-портреты супруги, детей», — заключил Чмутин. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человеку, получившему повестку, следует взять с собой на призывной пункт паспорт, военный билет (для рядового состава), удостоверение личности (для офицерского состава), медицинский и страховой полисы, водительское удостоверение, комплект сменной одежды (майка, носки, нижнее белье), полотенце, нитки и иголки, предметы личной гигиены. Об этом URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, ветеран вооруженных сил РФ Юрий Чмутин. «Документы в обязательном порядке такие как паспорт, военный билет для рядового состава. Если для офицерского, то удостоверение личности. Медицинский полис, страховой полис. Это базовые документы. Если человек водитель по военно-учетной специальности, значит у него должно быть водительское удостоверение», — сказал Юрий Чмутин. Также следует позаботиться о том, чтобы документы были в сохранности, отметил собеседник агентства. «Желательно, чтобы документы были укомплектованы в полиэтиленовый мешочек, чтобы они не в разных карманах болтались. Предусмотрите, чтобы исключить возможность их утери», — добавил он. Кроме того, понадобятся несколько предметов личной гигиены, объяснил Чмутин. «Личную гигиену никто не отменял. Зубная щетка, станок для бритья, шампунь, мыло», — уточнил он. «На первое время у человека должен быть комплект нательного белья до получения веще от Министерства обороны, потому что неизвестно, сколько будет работать сборный пункт, и в каких условиях он будет находится на допподготовке. В этом комплекте должны быть носки, майка, трусы, футболка, полотенце», — сказал Чмутин. «Комплекты ниток и иголок, чтобы можно было себе подшить пуговицу. Там никто этим заниматься не будет, если пуговица оторвалась или что-то подшить, то он сам будет этим заниматься», — отметил ветеран вооруженных сил. Что касается связи, то здесь существуют нюансы, подчеркнул Юрий Чмутин. «Наверно на первое время разрешат пользоваться мобильными телефонами, хотя в армии современными гаджетами запрещено пользоваться, чтобы не фотографировали и не находились в социальных сетях. На первое время максимум, пока он еще не принят в расположение частей пусть позаботится, чтобы на балансе были деньги», — заявил специалист. Эксперт напомнил, что без мотивации нельзя победить, и в этом могут помочь фотографии родственников. «Я как ветеран брал с собой семейные фотографии. Какие-то амулетные вещи, мини-портреты супруги, детей», — заключил Чмутин.