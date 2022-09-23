Диетолог Писарева объяснила, как сократить употребление алкоголя

Диетолог Писарева: от бокала зависит количество употребляемого алкоголя

24 сентября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Человек пьет больше алкоголя из низких бокалов, считает Ирина Писарева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы контролировать употребление алкоголя и пить меньше, нужно выбирать высокие бокалы с тонким стеклом. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Более низкие бокалы человек подсознательно наполняет больше, а более высокие — меньше. Это связано с психологией людей, так как они больше концентрируется на измерении количества по вертикали, чем по горизонтали», — объяснила Ирина Писарева. По словам диетолога, на количество выпитого также влияет форма бокала. «Если вы хотите выпить меньше, берите тонкие, высокие бокалы. Их форма и прозрачность тоже влияет на количество выпитого алкоголя», — отметила Писарева. Ранее гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал, как правильно пить шампанское с наименьшим вредом для здоровья. Для этого следует выбирать напиток без содержания сахара, выпивать один-два бокала за два часа, а также регулярно заниматься спортом и правильно питаться.

Чтобы контролировать употребление алкоголя и пить меньше, нужно выбирать высокие бокалы с тонким стеклом. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Более низкие бокалы человек подсознательно наполняет больше, а более высокие — меньше. Это связано с психологией людей, так как они больше концентрируется на измерении количества по вертикали, чем по горизонтали», — объяснила Ирина Писарева. По словам диетолога, на количество выпитого также влияет форма бокала. «Если вы хотите выпить меньше, берите тонкие, высокие бокалы. Их форма и прозрачность тоже влияет на количество выпитого алкоголя», — отметила Писарева. Ранее гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал, как правильно пить шампанское с наименьшим вредом для здоровья. Для этого следует выбирать напиток без содержания сахара, выпивать один-два бокала за два часа, а также регулярно заниматься спортом и правильно питаться.