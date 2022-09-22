22 сентября 2022

Свердловский сенатор-офицер ФСБ раскрыл значение присоединения Донбасса к РФ

Сенатор Шептий: референдумы о вхождении ЛНР и ДНР в состав России важны для всего мира
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Двенадцатое заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий пожелал «освобождения народам Донбасса» Фото:

Присоединение ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России — «ответ на агрессию, которая продолжается более восьми лет», заявил член Совета Федерации от Свердловской области, офицер ФСБ Виктор Шептий. Его слова прозвучали на митинге у Дворца молодежи в центре Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня, действительно, исторический день не только для нашего народа, но и для всего мира. Сегодня начался референдум на наших братских территориях. Это все же был ответ на ту агрессию, которая продолжается более восьми лет. Давайте пожелаем народам Донбасса освобождения», — заявил он.

23 сентября стартовали референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России. Они продлятся до 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. С 23 по 26 сентября он будет открыт с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь.

О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.

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Присоединение ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России — «ответ на агрессию, которая продолжается более восьми лет», заявил член Совета Федерации от Свердловской области, офицер ФСБ Виктор Шептий. Его слова прозвучали на митинге у Дворца молодежи в центре Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня, действительно, исторический день не только для нашего народа, но и для всего мира. Сегодня начался референдум на наших братских территориях. Это все же был ответ на ту агрессию, которая продолжается более восьми лет. Давайте пожелаем народам Донбасса освобождения», — заявил он. 23 сентября стартовали референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России. Они продлятся до 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. С 23 по 26 сентября он будет открыт с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.
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