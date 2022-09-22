Деньги будут направлены на обеспечение топливом и питанием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков направит деньги резервного фонда на мобилизацию. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 23 сентября 2022 года.

«Средства резервного фонда также направляются на возмещение затрат органов местного самоуправления администраций Курганской области. Это связано с выполнением указа президента РФ о частичной мобилизации», — говорится в постановлении.

Средства направят на обеспечение задействованного автотранспорта топливом. Также будет организовано питание граждан, которых призвали на военную службу по мобилизации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент подписал указ о частичной мобилизации.