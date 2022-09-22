22 сентября 2022

Шумков направит деньги резервного фонда на мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, кгу, военная кафедра
Деньги будут направлены на обеспечение топливом и питанием Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков направит деньги резервного фонда на мобилизацию. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 23 сентября 2022 года.

«Средства резервного фонда также направляются на возмещение затрат органов местного самоуправления администраций Курганской области. Это связано с выполнением указа президента РФ о частичной мобилизации», — говорится в постановлении.

Средства направят на обеспечение задействованного автотранспорта топливом. Также будет организовано питание граждан, которых призвали на военную службу по мобилизации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент подписал указ о частичной мобилизации.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков направит деньги резервного фонда на мобилизацию. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 23 сентября 2022 года. «Средства резервного фонда также направляются на возмещение затрат органов местного самоуправления администраций Курганской области. Это связано с выполнением указа президента РФ о частичной мобилизации», — говорится в постановлении. Средства направят на обеспечение задействованного автотранспорта топливом. Также будет организовано питание граждан, которых призвали на военную службу по мобилизации. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент подписал указ о частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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