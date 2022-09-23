В США пригрозили России из-за референдумов на освобожденных территориях

Белый дом пригрозил РФ жесткими санкциями из-за присоединения освобожденных территорий

24 сентября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

США введут санкции против РФ из-за референдумов на освобожденных территориях, заявила Карин Жан-Пьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России США и союзники готовы ввести жесткие санкции против России, если она присоединит к себе Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы и наши союзники и партнерами готовы создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на [присоединение освобожденных территорий]», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга в Белом доме. Пресс-секретарь также отметила, что страны Запада не признают результатов голосования, продолжая поддерживать Украину. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. По результатам первого дня голосования иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах. В Турции также заявили, что не признают итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Харьковской области.

США и союзники готовы ввести жесткие санкции против России, если она присоединит к себе Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы и наши союзники и партнерами готовы создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на [присоединение освобожденных территорий]», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга в Белом доме. Пресс-секретарь также отметила, что страны Запада не признают результатов голосования, продолжая поддерживать Украину. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. По результатам первого дня голосования иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах. В Турции также заявили, что не признают итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Харьковской области.