23 сентября 2022

Турция отказалась признавать итоги референдумов на освобожденных территориях

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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Турция не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, заявил Ибрагим Калын Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Турция не признает результаты голосования о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму», — передает слова Ибрагима Калына ТАСС.

Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара поддерживает Киев в украинском конфликте. «Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения боевых действий», — резюмировал он.

Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. По результатам первого дня голосования иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах.

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Турция не признает результаты голосования о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV. «Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму», — передает слова Ибрагима Калына ТАСС. Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара поддерживает Киев в украинском конфликте. «Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения боевых действий», — резюмировал он. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. По результатам первого дня голосования иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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