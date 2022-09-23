Турция отказалась признавать итоги референдумов на освобожденных территориях

24 сентября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Турция не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, заявил Ибрагим Калын Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Турция не признает результаты голосования о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV. «Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму», — передает слова Ибрагима Калына ТАСС. Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара поддерживает Киев в украинском конфликте. «Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения боевых действий», — резюмировал он. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. По результатам первого дня голосования иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах.

Турция не признает результаты голосования о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV. «Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму», — передает слова Ибрагима Калына ТАСС. Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара поддерживает Киев в украинском конфликте. «Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения боевых действий», — резюмировал он. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. По результатам первого дня голосования иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах.