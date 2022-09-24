Явка на референдуме в Донбассе превысила 15% в первый из пяти дней

24 сентября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

К вечеру первого дня референдума явка составила больше 15%, сообщили в Общественной палате РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Луганской и Донецкой республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня явка на референдумах составила больше 15%. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами. «На вечер вчерашнего дня явка в Херсонской области была [явка] 15,31% от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области явка составила 20,52%. Явка на референдуме в ЛНР составила 21,97%. В ДНР на всенародном голосовании составила 23,64%», — передает слова Холодова РИА «Новости». По его словам, подобные цифры указывают на серьезную активность избирателей. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они будут проходить пять днем — с 23 по 27 сентября. В ДНР отпечатано более 1,5 млн бюллетеней — по количеству лиц, которые могут проголосовать. В Запорожской области в избирательные списки включены более 500 тыс. человек. По данным избиркома Херсонской области, принять участие в референдуме на территории региона смогут около 750 тыс. избирателей. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе первого дня референдумов.

В Луганской и Донецкой республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня явка на референдумах составила больше 15%. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами. «На вечер вчерашнего дня явка в Херсонской области была [явка] 15,31% от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области явка составила 20,52%. Явка на референдуме в ЛНР составила 21,97%. В ДНР на всенародном голосовании составила 23,64%», — передает слова Холодова РИА «Новости». По его словам, подобные цифры указывают на серьезную активность избирателей. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они будут проходить пять днем — с 23 по 27 сентября. В ДНР отпечатано более 1,5 млн бюллетеней — по количеству лиц, которые могут проголосовать. В Запорожской области в избирательные списки включены более 500 тыс. человек. По данным избиркома Херсонской области, принять участие в референдуме на территории региона смогут около 750 тыс. избирателей. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе первого дня референдумов.