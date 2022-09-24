В Херсоне из-за обстрела ВСУ на пенсионерку с двумя детьми обрушился потолок

Пенсионерка с двумя внуками попали под обстрел ВСУ в Херсоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала пожилая женщина Анна Ефимова с двумя внуками на попечении. Об этом она лично рассказала корреспонденту URA.RU.

«Больше всего досталось старшему ребенку. 13-летняя Екатерина в момент прилета [снаряда] находилась в комнате, когда на нее упал потолок», — рассказала женщина. Инцидент случился в конце августа, когда снаряд ВСУ попал в их дом, пробив потолок. И вот уже более 20 дней женщина вместе с двумя детьми: семимесячной Лизой и 13-летней Екатериной, вынуждены жить в помещении с дырой в потолке.

72-летняя Анна Ефимова в настоящий момент одна воспитывает двоих детей. Их отец уехал в Киев на заработки, но так и не вернулся после начала спецоперации. Мать никак не участвует в жизни детей. Тем не менее поддержку пенсионерке в настоящий момент оказывают активисты Федерации профсоюзов Херсонской области при взаимодействии с военно-гражданской администрацией. Пенсионерку обеспечивают мукой, консервами, маслом, сахаром и прочими продуктами.

ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В последний раз город был атакован 21 сентября. Тогда в Херсоне прогремели несколько взрывов в районе хлопчатобумажного комбината. В настоящий момент, с 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также на территориях Донбасса и Запорожской области проходят референдумы о присоединении к России. В Херсонской области подвели итоги первого дня референдума.