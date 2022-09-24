Симоньян вызвалась помогать тем, кого мобилизуют не по правилам

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симноьян пообещала разобраться с каждым случаем нарушения правил мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова принять заявления о нарушениях правил мобилизации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она предупредила, что ложные сообщения о нарушениях будут проверять и «отправлять куда следует».

Симоньян ранее предложила ввести кредитную амнистию для мобилизованных. В Кремле сообщили, что эти вопросы прорабатываются, передает «Национальная служба новостей». Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. В Минцифры РФ готовят список специальностей, которые имеют право на отсрочку.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.

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Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова принять заявления о нарушениях правил мобилизации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она предупредила, что ложные сообщения о нарушениях будут проверять и «отправлять куда следует». Симоньян ранее предложила ввести кредитную амнистию для мобилизованных. В Кремле сообщили, что эти вопросы прорабатываются, передает «Национальная служба новостей». Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. В Минцифры РФ готовят список специальностей, которые имеют право на отсрочку. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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