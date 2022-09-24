Симоньян вызвалась помогать тем, кого мобилизуют не по правилам

24 сентября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Маргарита Симноьян пообещала разобраться с каждым случаем нарушения правил мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова принять заявления о нарушениях правил мобилизации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она предупредила, что ложные сообщения о нарушениях будут проверять и «отправлять куда следует». Симоньян ранее предложила ввести кредитную амнистию для мобилизованных. В Кремле сообщили, что эти вопросы прорабатываются, передает «Национальная служба новостей». Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. В Минцифры РФ готовят список специальностей, которые имеют право на отсрочку. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова принять заявления о нарушениях правил мобилизации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она предупредила, что ложные сообщения о нарушениях будут проверять и «отправлять куда следует». Симоньян ранее предложила ввести кредитную амнистию для мобилизованных. В Кремле сообщили, что эти вопросы прорабатываются, передает «Национальная служба новостей». Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. В Минцифры РФ готовят список специальностей, которые имеют право на отсрочку. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.