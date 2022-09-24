Саратовские власти отменили решение о мобилизации 59-летнего жителя

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Решение о призыве 59-летнего Александра Ермолаева отменено из-за несоответствия критериям отбора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

«Решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области отменено из-за несоответствия критериям отбора», — передает РИА «Новости» слова сотрудницы пресс-службы губернатора области. В пресс-службе также добавили, что после сообщений СМИ ситуация была изучена. Информация передана в региональный военкомат.

Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. По словам Губернатора Якутии Айсена Николаева, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента.

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Власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. «Решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области отменено из-за несоответствия критериям отбора», — передает РИА «Новости» слова сотрудницы пресс-службы губернатора области. В пресс-службе также добавили, что после сообщений СМИ ситуация была изучена. Информация передана в региональный военкомат. Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. По словам Губернатора Якутии Айсена Николаева, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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