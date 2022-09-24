Саратовские власти отменили решение о мобилизации 59-летнего жителя

Власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.
«Решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области отменено из-за несоответствия критериям отбора», — передает РИА «Новости» слова сотрудницы пресс-службы губернатора области. В пресс-службе также добавили, что после сообщений СМИ ситуация была изучена. Информация передана в региональный военкомат.
Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. По словам Губернатора Якутии Айсена Николаева, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента.
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Власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. «Решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области отменено из-за несоответствия критериям отбора», — передает РИА «Новости» слова сотрудницы пресс-службы губернатора области. В пресс-службе также добавили, что после сообщений СМИ ситуация была изучена. Информация передана в региональный военкомат. Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. По словам Губернатора Якутии Айсена Николаева, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента.