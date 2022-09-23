Незаконный митинг планировали провести у здания краевого заксобрания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На незаконный митинг против мобилизации в РФ, который должен был пройти в Перми у здания законодательного собрания (ЗС) региона, не пришли люди. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«На лавочках с надписью „власть“ — никого. Вокруг здания ЗС — полицейские, но их не очень много. При мне досмотрели одного студента с чертежами», — рассказал корреспондент агентства.

Ранее, URA.RU писало, что движение «Весна» через telegram-каналы призвало россиян, в том числе пермяков, выйти на несогласованные митинги против объявленной президентом мобилизации. При этом в минтербезе Прикамья акцентировали внимание граждан, что за подобные призывы и участие в мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичные шествия, митинги и тому подобные акции, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Днем ранее на том же самом месте был проведен митинг-концерт в поддержку референдума о вхождении освобожденных территорий Украины в состав РФ и решения о старте частичной мобилизации в России. По словам организаторов, на мероприятие пришли свыше 15 участников.

О частичной мобилизации в РФ стало известно 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Российские военные с 24 февраля участвуют в спецоперации по защите жителей Донбасса от геноцида режима Украины.